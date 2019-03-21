В Івано-Франківську п’яний чоловік з автоматом погрожував відкрити вогонь

В Івано-Франківську поліцейські затримали нетверезого чоловіка, яких ходив по вулицях зі зброєю в руках і погрожував, що буде стріляти.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Facebook.

Відзначається, що п’яного з автоматом на вулиці Галицькій близько 23:00 помітили перехожі і викликали правоохоронців. “Екіпажі патрульної поліції почали обстежувати двори. Навпаки патрульних вийшов чоловік з предметом, схожим на автомат. Його попередили про можливість застосування вогнепальної зброї, після чого невідомий поклав зброю на землю”, – йдеться в повідомленні.

Хуліганом виявився 38-річний житель села Крихівці. Він бродив по вулицях з самозарядної гвинтівки Сайга-410К, розробленої на базі автомата Калашникова. “Дозволу на зброю у чоловіка не було.

Спочатку він зізнався, що мав намір з кимось поквитатися з допомогою рушниці, і потім змінив пояснення. Мовляв, Сайга не його і він взагалі не розуміє, що відбувається”, – йдеться в повідомленні. Для з’ясування всіх обставин справи патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Проводиться перевірка.