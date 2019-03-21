Анестезія допомогла позбутися від поганих спогадів

Міжнародна група вчених із США та Іспанії провела експеримент з пацієнтами, яким стояла операція з використанням анестезії. Результат показав, що якщо нагадати пацієнтам про історію прямо перед процедурою, то пам’ять про неї погіршиться на наступний день.

Автори дослідження відібрали 50 добровольців, яким було ендоскопія, гастроскопія або колоноскопія. Кожному показали дві історії. Обидві тривали три з половиною хвилини і займали 11 слайдів. Кожна з них починалася нейтрально, але поступово переходила до негативної емоційної частини. Одна розповідала про викрадення дитини, інша — про автомобільної аварії, в якій загинув хлопчик.

Операція проводилася через тиждень після показу. Безпосередньо перед внутрішньовенним введенням пропофолу, який використовувався для анестезії, автори показали пацієнтам картинку c першим слайдом історії про аварію. Частину зображення приховувала маска. Дослідники попросили описати приховану частину, таким чином «освіживши» спогади.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Частина пацієнтів попросили пройти тест на пам’ять відразу після виписки з кімнати відновлення — перша група. Інша частина пройшла той же тест через добу — друга група. Виявилося, представники першої набагато краще пам’ятали історію про аварії, ніж представники другої. Однак ця різниця не торкнулася історії про викрадення.

Автори зробили висновок, що пропофол знижує активність тих областей мозку, які мають важливе значення для формування емоційної пам’яті.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», неприємні спогади можна «стерти» з памяті людини.

За матеріалами Naked-science

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