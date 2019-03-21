Порошенко повинен відправити Луценка у відставку після заяв на адресу Йованович — Шабунін

Активіст підкреслив, що тільки дурень може розгортати дипломатичний конфлікт проти головного союзника України у війні з РФ.

Президент Петро Порошенко повинен відреагувати на звинувачення генерального прокурора Юрія Луценка на адресу посла США в Україні Марі Йованович поданням на звільнення. Про це заявив керівник Центру Протидії корупції Віталій Шабунін.

«Здивований, що у «списку Йованович» виявилися Іванющенко (Єнакіївський), Кернес і Холодницький, але не було, наприклад, редакцій НВ і Радіо Свободи. Якщо на ранок понеділка від Порошенка не буде подання на звільнення Луценка, то він такий же геніальний дипломат, як і Янукович», — написав він у Facebook.

При цьому він нагадав, що в 2011 році адміністрація Януковича розгорнула брудну війну проти посла Франції, а в 2012 році проти посла ЄС в Україні.

«Тільки воістину «геніальний дипламат» міг оголосити війну усією дипломатичною системі ключового союзника України у війні з Росією», — резюмував Шабунін.

В інтерв’ю авторитетному американському виданню The Hill генеральний прокурор Юрій Луценко стверджував, що посол США Марі Йованович нібито передавала йому список осіб, просила не піддавати кримінальному переслідуванню. У Держдепартаменті США заяву глави ГПУ спростували, назвавши його «відвертою вигадкою».

На початку березні посол США в Україні Марі Йованович вказала на необхідність звільнення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого, так як він дискредитував себе наданням консультацій фігурантам кримінальних справ Національного антикорупційного бюро.

Холодницький відмовився коментувати її слова, додавши, що не дасть можливості «обливати брудом» САП.