Біля берегів ОАЕ вперше за десятиліття бачили китів-“вбивць”

Один із самих невловимих видів.

Біля берегів Об’єднаних Арабських Еміратів, в районі Місячного острова, вперше з 2008 року була помічена зграя косаток.

Еміратський бізнесмен повертався з риболовлі і зміг зняти на відео вісім косаток в 70 км від берега.

Як зазначили вчені, три особини відносяться до так званої групи Pod 11: двоє з них 11 років тому були помічені в прибережних водах Абу-Дабі, а через 7 років – 3300 км від Шрі-Ланки.

Океанологи також зазначили, що косатки, що мешкають в північній частині Індійського океану, вважаються одними з самих невловимих представників морської фауни. Косатки носять прізвисько «китів-убивць», будучи найбільшими м’ясоїдними дельфінами. Вони вживають у їжу риб, головоногих молюсків, морських ссавців. У добу косатке потрібно до 150 кг їжі.

Вони відрізняються від інших дельфінових контрастним чорно-білим забарвленням. Над кожним оком є по білому плямі. Самці косаток досягають в довжину 10 м і масою до 8 т, самки – до 8,7 м довжини. Спинний плавець у самців високий (до 1,5 м) і майже прямий, а у самок – приблизно вдвічі нижче і загнутий.