Губернатор Саратовської області хоче штрафувати громадян за порушення правил благоустрою

Глава Саратовської області Валерій Радаєв запропонував штрафувати громадян і компанії за порушення правил благоустрою. Відповідний законопроект вже надійшов в обласну думу, повідомляє «Версія-Саратов».

Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення правил. Власники будівель, споруд або земель, які не призведуть прилеглі території в порядок в термін, планується штрафувати: фізичних осіб — на 1-2 тис. рублів, юросіб — на 10 тис. рублів, відповідальних посадових осіб — на 2-4 тис. рублів.