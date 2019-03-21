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Губернатор Саратовської області хоче штрафувати громадян за порушення правил благоустрою

21.03.2019

Губернатор Саратовской области хочет штрафовать граждан за нарушения правил благоустройства

Глава Саратовської області Валерій Радаєв запропонував штрафувати громадян і компанії за порушення правил благоустрою. Відповідний законопроект вже надійшов в обласну думу, повідомляє «Версія-Саратов».

Пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення правил. Власники будівель, споруд або земель, які не призведуть прилеглі території в порядок в термін, планується штрафувати: фізичних осіб — на 1-2 тис. рублів, юросіб — на 10 тис. рублів, відповідальних посадових осіб — на 2-4 тис. рублів.

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