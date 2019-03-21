Глава Забайкалля пустив сльозу з-за важкої частки багатодітній матері і сказав, що «всім допомогти не можна»

Т.в.о. губернатора Забайкальського краю Олександр Осипов просльозився, коли прочитав звернення матері сімох дітей, розповіла про важкому становищі сім’ї. Заспокоївшись, глава регіону зазначив, що таких звернень багато і всім допомогти не можна.

Як передає Zab.tv під час «Прямого розмови» багатодітна мати з Чити Ольга Серьожини розповіла, що виховує сімох дітей, один з яких має інвалідність, але медики з реабілітацією дитини не допомагають. Вона пояснила, що живе в аварійному бараці, але з черги на надання житла сім’ю зняли. У будинку немає теплого туалету і водопостачання, є тільки центральне опалення. Інваліда протирають вологими серветками, щоб не було пролежнів, — помити його неможливо.

Олександр Осипов у відповідь розплакався і перечекав кілька секунд, промокаючи сльози і, мабуть, перечікуючи спазм у горлі. «У нас таких звернень дуже багато. Така кількість трагедій, таку кількість людей труднощів, тягарів. Найважче, що ми… Ми не можемо допомогти всім. Це все важко читати. По багатодітним — всі можливості, які у нас є, потрібно використовувати», — сказав у підсумку Осипов, доручивши чиновникам надавати землю багатодітним сім’ям в пріоритетному порядку.

Але сім’ї Сережиной він все-таки пообіцяв допомогти: доручив заступника голови уряду з питань соціальних Аягме Ванчиковой надати всю допомогу, яка можлива: медичну, реабілітаційну та житлову.