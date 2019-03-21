Антиамериканські маневри Порошенко

Багато хто підозрює, що все, що робить Генпрокурор Луценко тісно пов’язане не скільки з діяльністю правоохоронних органів, скільки цілями політичного виживання президента України Порошенка.

Власне, для цього «вторинного використання» Луценко президент Порошенко і «продавив» його призначення на архіважливу посаду Генпрокурора. Особливо під час президентських виборів. Порошенко потрібен був не прокурор для радикальної чистки органів влади від жахливої корупції, а політичні боєць, здатний в потрібний час кинеться в бій, спалити свій політичний капітал і репутацію, загинути заради свого Вождя або Господаря. І Луценко не підкачав. Замість того, щоб, під час виборів, вибрати нейтральну позицію, «прикинутися» юристом або Генрокурором Луценко сміливо поліз у велику політику на стороні «кульгавої качки», президента-олігарха Порошенка.

В ході виборів виявилося, що президенту-кандидатові Порошенко не вдалося знову обдурити українців, вони бояться, або зневажають його і не хочуть за нього голосувати. Порошенко думав, що сам легко впорається з президентськими виборами 2019 року, але нічого не вийшло. Тепер йому терміново потрібна допомога Путіна. Навіть тотальну фальсифікацію, з допомогою свого адмінресурсу і масової соціальної корупції, він не може провести без російської підтримки, особливо в південно-східних регіонах України. Тому Порошенко відчайдушно потребує допомоги Кремля. Але прихований антиамериканізм Порошенко і його таємні клятви Путіну не влаштовує Кремль.

Вони вимагають відкритого дистанціювання кандидата в президенти Порошенко від Заходу і передусім США. Порошенко як може тягне час і викручується. Порошенко не може зробити «камінг-аут» і прямо заявити, що йому Кремль ближче Вашингтона. Так він миттєво втратить електорат Західної України, але не поверне собі виборців Сходу країни. Тим більше, що Кремль «дозволив» йому, під час виборів і заради перемоги на виборах, під контролем Медведчука, використовувати легку антиросійську риторику Але Порошенко, як завжди, захопився і в ході виборчої кампанії, гонитві за голосами виборців, став критикувати святе – самого Путіна. Тому зараз Кремль вимагає від Порошенка не слів, а доказів своєї лояльності.

І тоді Порошенко замість себе кидає в бій на амбразуру свого вірного друга Юрія Луценка.

Недовго думаючи Генпрокурор Луценко оголошує на весь світ, що посольство США в Україні не «доніс» йому 4 млн доларів і нахабно вимагала його не чіпати своїх «друзів». Луценко заявив, що посол США нібито передала йому «список недоторканних» для правоохоронних органів. Це прямий тиск могутніх США на слабовольную і корумповану Україну, її президента і прокурора. Держдеп США змушений був виправдовуватися, чого не було вже багато десятиліть. Європа насторожилася, якщо Путін після виборів здобуде Україну, то це серйозно ускладнить геополітичне положення ЄС. А Кремлю,навпаки, повинно було сподобатися відкрита антиамериканська позиція вірного друга Президента Порошенко.

В кінцевому результаті, виходить, що зараз, під час президентських виборів в Україні, «посмішка Путіна» для Порошенка важливіше «гніву Трампа». Оцінить Кремль антиамериканський хід Порошенко – Луценко чи ні?