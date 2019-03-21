Нардеп заявивши, що Порошенко готував криваві провокації у центрі Києва, щоб зачистити опозицію

Позафракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій заявивши, що Петро Порошенко готував у Києві криваві протистояння з метою зачистки опозиції.

Про це він сказавши із трибуни Верховної Ради України.

Нардеп, посилаючись на слова інструктора спецгруп СБУ Сергія Сановського, котрий наразі втік із України, розповів, що Президент спільно з генералом контррозвідки Олексієм Петровим і військовим прокурором Анатолієм Матіосом готував криваві протистояння у Києві.

“З 2016 року за дорученням Порошенка начальник контррозвідки СБУ розробляв план, як зробити у центрі Києва масові заворушення, застосувати зброю, знищити певну кількість патріотів, а потім зачистити опозицію. Для цього були задіяні певні люди не лише з СБУ, а й головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Майор контррозвідки Олександр Поклад та Андрій Лісогор, радник СБУ, засновник клубу бойових мистецтв “Клинок”, намагалися зібрати для реалізації плану Порошенка певну групу людей”, — заявив Купрій.

“Сергію Сановському доручалось знайті 150 добровольців, ветеранів АТО, які перебувають у скрутному фінансовому становищі чи зловживають алкоголем та запропонувати їм по 10 тисяч доларів, щоб вони вийшли на акції протесту проти режиму Порошенка. Після цього Лісогор повідомляв, що співробітники “Альфа” та восьмий полк спецпризначенців Хмельниччини почнуть криваву бійню. Вони повинні були “зачистити” всіх, хто мав при собі зброю”, — заявив народний депутат.

Політик стверджує, що Порошенко у Києві планував розіграти “турецький сценарій”, що зробив Ердоган із метою знищити активних общественных активістів та опозиційних політиків. Проте цього не сталося через саботаж декотрих військових.

“Всі організатори насильницьких і протиправних планів залишились на своїх посадах. Тому вважаю, що саме зараз вони готують план зачистки опозиції, яка ніколи не погодиться на фальшування результатів виборів на користь Порошенка”, — заявив політик.

Також нардеп опублікував у соціальній мережі свою розмову з інструктором бойової групи СБУ, колишнім бійцем батальйону “Азов” Сергієм Сановським.