Гнап: Луценко «наїжджає» на американців, оскільки боїться постати перед судом

Чергову гучну заяву генпрокурора Юрія Луценка про те, що посол США показувала йому список тих, проти кого слід виключити будь-які розслідування, — це гра на випередження перед можливим програшем на президентських виборах Петра Порошенка.

Про це у коментарі розповів журналіст-розслідувач і недавній кандидат у президенти Дмитро Гнап.

На його думку, Луценко погоджував свої звинувачення з президентом.

«Луценка навряд чи робив би з одного боку такі заяви самостійно, тому що США — це найважливіший партнер і тому це однозначно така загальна лінія влади, яка між ними узгоджена. Плюс до всього тут же йдеться не тільки про Луценка. Там багато політиків з табору БПП, народних депутатів, роблять заяви, що не треба втрутитися в справи суверенної держави України, ми самі, мовляв, тут будемо розбиратися зі своїми проблемами. Коротше кажучи, це ми так між собою називаємо, впевненою клептократією, те, що вони під завісою вже свого покоління вирішили, що їм ніхто не повинен заважати розпоряджатися в Україні, а насамперед красти. Так що однозначно так, це така політика, і Порошенко теж робив раніше натяки варто створювати антикорупційний суд, що антикорупційний суд нікому не потрібен, ви ж пам’ятаєте, про Уганду він говорив, де існує антикорупційний суд, поки його не придавили вже остаточно посольство США і МВФ спільно», — сказав він.

На зауваження про те, що гроші МВФ Україні все одно потрібні і ця необхідність робить подібні заяви недоцільними, Гнап відзначає деяку подобу української влади з російською.

«Розумієте, фішка в тому, що вони багато в чому схожі на Кремль і на Путіна. Тобто з одного боку пошук внутрішніх ворогів, тобто ви всі зрадники, агенти Кремля, хто критикує владу. З іншого боку, пошук зовнішніх ворогів, які заважають країні жити і втручаються у суверенні справи держави. Так що це абсолютно … риторика у Порошенка, вона давно проявляється. І те, що стосується кредитів та співпраці, то точно також як Путін крок назад, два вперед. Точно також і Порошенко, він вважає, що він, таким чином, стає геополітичним гравцем. Тобто «ми не погоджуємося на всі вимоги, ми тут диктуємо свою волю, ми можемо сваритися з американцями або з європейцями, а потім будемо йти на поступки, коли нам необхідно буде». А з іншого боку ми ж прекрасно розуміємо, що одна справа це риторика і зовсім інша ситуація, коли там ідуть якісь домовленості. Так що я думаю, що вони просто вирішили пограти у велику політику», — додав він.

Гнап вважає заяву Луценка свідченням невпевненості прихильників Порошенка в тому, що він залишиться на другий термін.

У цьому інтерв’ю генпрокурор намагається виглядати вартовим законності і справедливості, а американців намагається виставити нехорошими людьми, — каже Гнап.

«Саме таким чином, на випередження, намагаючись облити лайном американців, показати, що вони займаються свавіллям, беззаконням, але ми все-одно будемо вести розслідування. Це однозначно виглядає як чергова істерика і дурість з боку Луценка, тому що виникає просте питання: чувак, якщо ти кажеш, що тобі посол передавала список недоторканих, яких не можна переслідувати, то покажи цей список? Або друге питання: а чому ти мовчав до цього і зараз тільки про це почав заїкатися за 10 днів до виборів, чому ти раніше нічого про це не сказав? Або покажи список, або тоді йди у відставку, якщо ти робиш такі гучні заяви. Тому що йдеться про втручання у правосуддя, що є кримінальним злочином, навіть якщо мова іде про іноземного громадянина. Насправді це просто така інформаційна атака, істерика, паніка перед тим, як і Порошенко, і Луценко можуть постати перед судом і українськими корупційними органами. І зрозуміло, що заморозять активи, будуть переслідувати за кордоном американці після можливого програшу на виборах», — сказав експерт.

Як би те ні було, але думку Гнапа, ситуація така, що чолі ГПУ потрібно вибирати: або демонстрація списку, або відставка.

«Давайте дочекаємося, буде такий список. Тому що заяв було з боку Луценка за останні 3 роки зроблено дуже багато. І обіцянку довести вбивство Гонгадзе і т. д. І Кернеса посадити. Якщо надасть, то тоді будемо дивитися. Чи насправді він існує, реальний чи він? Нехай покаже. Мій підсумок такий: або нехай покаже список, або нехай іде у відставку», — резюмував Дмитро Гнап.