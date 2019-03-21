В Іраку повернуть вкрадений камінь Навуходоносора

Прикордонний знак кудурру — офіційний клинописний вавилонський документ, складений при Навуходоносорі I, був нелегально вивезений з Близького Сходу під час американо-іракської війни.

У 2012 році його затримали на митниці при спробі нелегально провезти в Великобританію. У документах артефакт фігурував як «камінь, витесаний в Туреччині». Проте митник вирішив зв’язатися з Британським музеєм.

Експерти дізналися в «шматку чорного серпентину» межовий камінь кудурру, яким цар зазначав пожалуваних наближеним землі. Вчені відносять кудурру до періоду правління вавилонського царя Навуходоносора I (царствовавшего з 1126 за 1103 рік до н. е..) і оцінюють його в сотні тисяч фунтів.

Вважається, що артефакт був вивезений з Іраку чорними археологами в період між 1994 і 2004 роками.

Тепер кудурру офіційно переданий у руки представників іракської влади.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Британський музей вже повертав Іраку викрадені артефакти.

За матеріалами Daily Mail

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