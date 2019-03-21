Скандал: Змінивши ім’я з lentainform.com на idealmedia.io проросійська інформаційна система підтвердила свою залежність від Кремля

Нещодавно в українських ЗМІ пролунав скандал з викриттям фактичного захоплення українського інтернет-простору глобальну міжнародною, а по суті — російською інформаційною системою МІРС.

Рупор Кремля на провідних українських сайтах

Численні скріншоти наочно демонстрували, як Лентаінформ не соромилася розпалювати ненависть і обливати брудом всі позитивні українське, ганьбила Томос, принижувала полонених моряків, залякувала голодом без Росії-матінки. А крім того, пачками транслювала проросійські фейки і відправляла читачів прямо на пропагандистські ресурси, типу «раша тудей», де їм промивали мізки кремлівські пропагандисти штибу Кисельова. Тим дивовижніше, що Лентаінформ не потрапила під перші дві хвилі заблокованих антиукраїнських інтернет-ресурсів, що наводити на думку про дуже впливовий дах всередині України.