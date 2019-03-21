П’яний евробляхер в центрі Києва побив копа

У Києві на вулиці Велика Васильківська п’яний 23-річний евробляхер вдарив в обличчя кулаком поліцейського, тепер йому загрожує до трьох років в’язниці.

Про це повідомляють ЗМІ.

Пригода сталася 20 березня в першій половині дня.

Увагу чергового екіпажу копів привернув автомобіль “Seat” на евробляхах, який здійснив маневр з порушенням правил дорожнього руху.

Патрульний подав сигнал водієві зупинитися і той підкорився. Але під час бесіди копи почули з салону автомобіля явний запах алкоголю і запропонували водієві пройти тест на алкоголь: подихати при свідках у драггер. Але хлопець відмовився і почав скандалити. Коли копи залучили свідків для складання протоколу, нетверезий евробляхер, який виявився киянином, і зовсім вийшов з себе. Під час словесної перепалки він несподівано вдарив кулаком одного з копів в обличчя.

Довелося затримувати порушника і вже доставляти в управління поліції для документування. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 345 КК України “Заподіяння легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу”. Тепер крім протоколу за п’янку і штрафу понад 10 тис. грн хмільного евробляхеру загрожує ще й до 3 років в’язниці.