У столиці Казахстану затримали людей, які протестували проти перейменування Астани

Поліція столиці Казахстану затримала близько 20 людей, які протестували біля будівлі акімату, міського уряду, проти перейменування Астани в Нурсултан.

21 березня між учасниками мітингу і прихильниками перейменування столиці Казахстану почалася словесна перепалка. Після цього поліція втрутилася і затримала кількох протестувальників, – передає Радіо Свобода.

Напередодні в інтернеті з’єднання явилися щонайменше дві петиції проти перейменування міста «без легітимного обговорення цього питання з народом». Одна з них набрала менше ніж дві тисячі голосів, інша – понад 29 тисяч.

Парламент Казахстану відразу в двох читаннях проголосував за перейменуванняАстани в Нурсултан 20 березня. Це була пропозиція в. о. президента Касима-Жомарта Токаєва, який вступив на посаду 20 березня.

Це буде вже іншим перейменуванням міста за останні 25 років (Цілиноград був перейменований в Акмолу, а Акмола в 98-му році була перейменована в Астану).

Касим-Жомарт Токаєв ставши іншим президентом Казахстану. Він виконуватиме обов’язки до закінчення виборного терміну в 2020 році, після чого відбудеться нове голосування.

На майбутніх виборах на посаду президента Казахстану претендуватимуть кілька кандидатів. Серед них – старша донька Назарбаєва Даріга.

20 березня її розібрали спікером верхньої палати парламенту країни. Її кандидатуру висунув Токаєв, який до призначення в. о. президента обіймав цю посаду.

Незважаючи на те, що Назарбаєв більше не буде президентом, він продовжить очолювати Раду безпеки Казахстану і збереже за собою посаду голови владної партії «Нур Отан».

Радбез у Казахстані, по суті, визначає основні напрямки розвитку країни. Також він контролює виконання законів і обговорює кандидатури чиновників, які рекомендуються на посади керівників центральних і місцевих виконавчих органів, безпосередньо підзвітних президенту. Очолюючи Радбез, Назарбаєв, як і раніше зможе контролювати кадрову і стратегічну політику Казахстану.

Цього року Назарбаєву виповниться 79 років. До влади в Казахстані він прийшов у 1989 році, ще до розпаду СРСР. Перший раз Назарбаєв ставши президентом Казахстану в 1990 році і кілька разів вигравав вибори.