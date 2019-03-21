Уряд продовжив контракт з Коболєвим до 23 березня 2020 року

Кабінет міністрів України продовжив контракт з чинним головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим до 23 березня 2020 року.

Відповідну урядову постанову опублікували на сайті уряду.

Зазначається, що у постанові прописані показники, яких має досягти компанія Нафтогаз за годину нового річного контракту з Коболєвим.

Зокрема це: · відокремлення газотранспортної системи України з Нафтогазу в окрему незалежну компанію (відповідно до вимог ЄС); · видобуток компаніямі Нафтогазу не менш як 18,2 мільярда кубометрів газу до 1 січня 2020 року; ·продовження транзиту газу через Україну до ЄС; · подання оновленого фінансового плану “Нафтогазу”.

Невиконання поставлених урядом очікуваних показників роботи є підставою для дострокового розірвання контракту з Коболєвим. Крім цього, урядовою постановою передбачено зменшення зарплати Коболєва вдвічі.