У Києві відкрили пам’ятник першому комп’ютера

Пам’ятник першому київському комп’ютера, який мав назву МЭСМ — Мала електронна рахункова машина, став 13-м об’єктом проекту «Шукай». В його рамках у столиці України з’являються пам’ятники різним символам міста, наприклад, київському торту, котлеті, трамваю, сухого варення та ін.

“МЭСМ” була винайдена командою київських учених під керівництвом директора Інституту електротехніки Сергія Лебедєва в 1950 році. Рахункова машина стала не просто першим комп’ютером України, а всієї Європи.

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Пам’ятник “МЭСМ” виготовлений з бронзи, QR-код з інформаційної таблички скульптури веде на його сторінку на сайті

У кожній статуетки проекту «Шукай» є легенда, за якою можна заробити якісь бонуси, просто потерши скульптуру. Наприклад, дотик передостанній, 12-й фігурки Самсона обіцяє силу. У 13-го об’єкта легенда така: тертя бронзового міні-комп’ютера допоможе поліпшити якість інтернету в смартфоні.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Києві з’явиться серія міні-скульптур.

За матеріалами «Інформатор»

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