Великий борг по комуналці: чи можуть відібрати квартиру?

Все більше і більше українців виявляються в боргах перед комунальними підприємствами, до чого значною мірою призвело і збільшення тарифів.

Портал розбирався, чи можуть в українців відібрати квартиру за борги по комуналці.

З недавніх пір тарифи на комунальні послуги в черговий раз значно підвищилися. Як би члени уряду не запевняли в тому, що цей хід виправданий і необхідний; як би вони не обіцяли підняти зарплати, в українців від цього дірок в кишенях менше не стало. Борги населення по комуналці ростуть, люди всерйоз починають нервувати, припускаючи, що у них можуть відібрати квартири.

Борги українців ростуть

Ті, хто отримує субсидії, зобов’язані своєчасно оплачувати рахунки за комуналку. У разі утворення навіть невеликого боргу державну допомогу можуть забрати. А от відібрати в українців житло за борги практично неможливо. Це підтвердив міністр юстиції України Павло Петренко.

За словами чиновника, навіть у разі утворення великого боргу за комунальні послуги, держава не буде відбирати житло. В українському законодавстві є умови, при яких органам влади вдасться відсудити житлове майно за несплату рахунків по комуналці. Але це досить складна процедура, яка може зайняти довгі роки. І подібне відбувається вкрай рідко, що не заважає комунальним підприємствам залякувати людей подібним розвитком подій.

Споживачам в будь-якому випадку рекомендують не доводити ситуації до таких спірних моментів, нагадуючи про можливість реструктуризувати борги по комуналці. Крім цього, фахівці радять замислитися над можливістю оформити банківський кредит для погашення боргів. Щоправда, у подібному випадку ситуація для простих українців може тільки погіршитися, оскільки в країні досі не регламентовані дії колекторних агентств.