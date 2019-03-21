Битва за Дебальцеве: історія про героїзм і боягузтво

Географія і час подій не потребують особливого описі. Ще не в одного покоління українців Дебальцеве буде відгукуватися гіркою асоціацією і питанням, так і залишилися без належної відповіді. Історія старшого лейтенанта Євгена Ткачука — теж не відповідь на це питання, але вже точно його невід’ємна частина, пише видання Ракурс.

Дебальцеве, лютий 2015 року.

З кінця січня в районі залізничного вузла Дебальцеве йшов наступ «повстанців» — із застосуванням танків, важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню.

Вигин лінії фронту, що утворився в результаті звільнення ВСУ частини території, був приречений на «вирівнювання» зважаючи переважаючих сил противника та інших непереборних обставин. Але всі розуміють люди вростали тут у свою багатостраждальну землю, пробираемые до кісток лютневим холодом, усвідомленням невідворотності і передчуттям її масштабу.

Ця історія сталася в селі Комуна, між Вуглегірському і Дебальцеве Донецької області.

Командир протитанкової батареї 25-го окремого мотопіхотного батальйону Євген Ткачук отримав від свого начальника бойове завдання керівника сектору «З» в зоні АТО.

Місце — західна околиця міста Дебальцеве. Завдання — використовуючи протитанкові озброєння, зайняти дві вогневі позиції поруч з селом Комуна Донецької області; не допустити прориву броньованої техніки і живої сили противника у напрямку Вуглегірськ — Дебальцеве; забезпечити вогневою підтримкою позиції 128-ї окремої механізованої бригади у випадку спроби прориву противника; перебувати в стані постійної бойової готовності для виконання завдань резерву сектору «З» в зоні АТО.

Підрозділ також повинно було розчищати дорогу перед атакою наших штурмових груп або прикривати вогнем у разі відходу.

Відхід на північ

Отримавши наказ, старший лейтенант Ткачук відправив підлеглих у розвідку. Судячи з матеріалів справи, розвідка головним чином полягала в опитуванні місцевих. Одна з них розповіла про те, що готується знищення особового складу протитанкової батареї 25. Звідки така обізнаність або віра в неї у наших військових, залишилося за кадром.

Під враженням від почутого, напевно, занадто буквально сприйнявши розхоже твердження про те, що найкращий бій — той, якого не було, командир протитанкової батареї старший лейтенант Ткачук, сформувавши всупереч наказу колону військової техніки з особовим складом у кількості 53 військовослужбовців, разом з ними залишив поле бою.

Під час бою із зони АТО вони вийшли разом з військовою технікою, зброєю і боєприпасами!

Свого безпосереднього командира старший лейтенант поставив перед фактом смс-повідомленням. Інформував, що виводить батарею з небезпечного місця.

Підкорятися вимозі керівництва АТО повернутися до місця виконання бойового завдання відмовився.

Колона вирушила у напрямку місця постійної дислокації військової частини в місті Десна Чернігівської області. Зону АТО покинули через Артемівськ і Слов’янськ.

ДОВІДКА

Озброєння, вивезене 1 лютого 2015 року Дебальцеве підрозділом протитанкової батареї в/ч пп В0676:

Зброя:

100-мм протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» — 2 шт.

Пускова установка «Фагот» — 13 шт.

Протитанковий гранатомет — 3 шт.

Автоматичний гранатомет на верстаті — 3 шт.

Автомат Калашникова модифікований — 49 шт.

Пістолет Макарова — 4 шт.

Кулемет Калашникова танковий — 1 шт.

Боєприпаси:

Короби до автоматичного гранатомета — 13 шт.

Ракети «Фагот» — 59 шт.

Постріли для станкових протитанкових гранатометів — 222 шт.

Снаряди для МТ 12 — 32 шт.

Патрони калібру 7,62 — 28 000 шт.

Гранати РГД — 20 шт.

Автомобільна техніка:

Автомобілі УАЗ — 2 шт.

Автомобілі КАМАЗ — 1 шт.

Автомобілі ЗІЛ — 3 шт.

Причіп до автомобіля КАМАЗ — 1 шт.

Причіп до автомобіля «Урал» — 1 шт.

Причіп до Зілу — 1 шт.

Малий тягач лінійний броньований — 1 шт.

Демарш старшого лейтенанта, кажучи офіційною мовою, призвів до тяжких наслідків в бойовій обстановці, зриву якісного виконання бойового наказу, створення загрози дестабілізації обстановки в напрямку Дебальцеве та утримання ліній зіткнення сторін. Крім того, до зниження ефективності протидії диверсійно-розвідувальними групами на території звільненої Донецької області.

Колона була зупинена Військовою службою правопорядку аж в місті Ізюм Харківської області.

Злочин і покарання

У суді обвинувачений Ткачук вину визнав повністю. Що самовільно залишив місце служби і поле бою під час бою, відійшов від займаних позицій, ухилився від бою і відмовився повернутися до місця виконання бойового завдання.

Сказав, що щиро розкаюється у скоєному і зробив для себе відповідні висновки.

Ткачук був засуджений до шести років позбавлення волі. За іронією долі, потрапив під амністію як учасник бойових дій. На підставі Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнено від відбування призначеного покарання.

Напевно, цивільним важко судити про такі речі, але злочин і покарання здаються в цьому випадку дуже важко порівнянними.

Арифметика надії

І все ж є в цій історії глава, яка не просто вселяє надію. Вона дає упевненість, що незважаючи ні на що — ні на підступність зовнішніх і внутрішніх ворогів; втома від народу, часом байдужого до самого себе, і жорсткий прагматизм зовнішніх друзів; варварство черговий, який раз обраної нами від безвиході вищої політичної влади і тих, хто до неї прилип; незважаючи на епідемію безмовного відчаю і майже втрачену надію, — у народу, а значить, і країни все одно залишається шанс.

Чотири людини не покинули позицію і залишилися виконувати поставлене бойове завдання. Командир гармати солдат Олександр Чекмаз, старший навідник протитанкової гармати сержант Віталій Черниш, солдати Ігор Павлович і Роман Різниченко.

Ризикуючи життям, розуміючи, що їх командир проявляє боягузтво, вони залишилися на позиції. Без вогневої підтримки, маючи в своєму розпорядженні всього один 100-мм протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», вони знищили два танки супротивника, який розпочав наступ у районі Дебальцеве, скориставшись тим, що більша частина бійців покинули позицію.

У цій історії, расследованной військовою прокуратурою один зрадив себе і товаришів. 53 підкорилися його наказові, поклавши руку на серце, прекрасно розуміючи, що відбувається насправді.

Четверо, усвідомлюючи реальну ситуацію, в якій вони опинилися, залишилися виконати свій борг. Ще троє повернулися до них, все ж покинувши караван, який втік з поля бою.

Ці цифри набагато показовіша і чесніше будь-яких соцопитувань. Тому що замість галочок у рядку бійці вписували свої імена. А на запитання, чи ти готовий стояти на смерть, щоб ворог не пройшов далі, є лише два варіанти відповіді, і графи «не визначився» там немає.

Так, більша частина бійців виявилися підвладними, які завжди знайдуть собі виправдання. Але семеро стали героями. Оптимістична статистика. Всі семеро пережили трагедію Дебальцеве.

Вибір історії

На кожному учаснику ця історія залишила свій слід. На кому-то — клеймо, яке не приховати ні бинтом «зате живий», ні пов’язками «вивів людей і техніку».

Когось вона буде зігрівати краще будь-яких замовлень і публічного визнання, надаючи сили, віру в себе і того, хто поруч, бо зовнішнього тут так само мало, як буває в мужності або смерті.

Коли-небудь їх немолоді посивілі дружини розкажуть цю історію онукам. Не дуже-то схвалюючи чоловіків, але давно пробачивши їм те відчайдушне «нерозсудливість» лише за те, що все-таки повернулися…

І те, і інше кожному з учасників історії — на все життя і, мабуть, немає більшої кари, ні більшої нагороди.

А для інших вона — щоб пам’ятали. Щоб не забували серед всіх наших «зради» і «перемог» небагатьом відомий і зрозумілий щоденний страшний невдячна праця стойко тягне свою лямку Солдата, який у запропонованих долею обставин робить те, що в його силах. І ще — навряд чи солодку роботу військових прокурорів у зоні АТО-ООВ. Всіх цих звичайних людей з їх щоденними проблемами, турботами, радощами і болем, мало схожою на парад роботою, завдяки якій ми маємо можливість говорити: наша земля, моя країна і мій народ. Людей, кожен день обмежують нас собою від великої біди та спокуси «домовлятися хоч з чортом».

Дебальцеве. Особовий склад батареї з технікою в районі р. Слов’янськ Донецької області в день самовільного залишення позицій

Дебальцеве. Протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», самовільно знята з бойової позиції

Дебальцеве. Зустріч особового складу батареї з волонтерами в районі р. Слов’янськ Донецької області в день самовільного залишення бойових позицій

Дебальцеве. Зустріч особового складу батареї з волонтерами в районі р. Слов’янськ Донецької області в день самовільного залишення бойових позицій

P. S. Як стало відомо вже після виходу статті на «Ракурсі», прокурори Військової прокуратури, завершивши розслідування справи, звернулися до керівника Антитерористичної операції з клопотанням про нагородження чотирьох сміливців, які не залишили поле бою і виконали військовий обов’язок.

У грудні 2015 року бійці були нагороджені орденами «За мужність» III ступеня.