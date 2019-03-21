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Меркель назвала вимога для перенесення Brexit

21.03.2019

Меркель назвала требование для переноса Brexit Меркель підтримала Туска.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала президента Європейської ради Дональда Туска, який назвав голосування парламенту Великобританії за угоду про Brexit умовою для відстрочення виходу країни з ЄС. Про це Меркель заявила, виступаючи в Бундестазі перед самітом ЄС.

“Ми можемо виконати це побажання (про перенесення Brexit. – Ред.), якщо на наступному тижні буде позитивне голосування британського парламенту за угоду про вихід”, – заявила канцлер.

“Тоді можна буде вести розмови про відстрочку”, – сказала вона.

За її словами, хоча всі працюють над досягненням впорядкованого виходу Британії з ЄС, тривають підготовчі роботи на випадок хаотичного Brexit.

Меркель також зазначила, що в разі несхвалення британським парламентом угоди наступного тижня ЄС залишає відкритою можливість проведення позачергового саміту до 29 березня – дати виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, напередодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що короткочасна відстрочення дати Brexit можлива за умови, що британський парламент наступного тижня схвалить угоду про вихід з блоку.

“Якщо лідери схвалять мою рекомендацію, і якщо буде позитивне голосування в Палаті громад на наступному тижні, ми можемо фіналізувати і формалізувати рішення про розширення періоду за письмовою процедурою”, – пояснив Туск.

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