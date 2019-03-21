Забійна реакція Супрун на витівки Ляшка потрясла інтернет

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун потішила інтернет-користувачів своєю реакцією на виступ Олега Ляшка.

Українці обговорюють Супрун і Ляшко в соціальних мережах, захоплюючись поведінкою міністра.

Двадцятого березня відбулось засідання Кабінету міністрів України. Чиновники повинні були обговорити ряд питань, що стояли на порядку денному. На засіданні була присутня і виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка знову може займатися своєю роботою.

Втім, кандидат у президенти України Олег Ляшко влаштував невеликий балаган і зірвав засідання кабміну. Лідер «Радикальної партії» звернувся з гнівною промовою до глави уряду України Володимиру Гройсману, засудивши рішення продовжити контракт «з ворюгой Коболевым». Головний радикал країни дозволив собі вживати нецензурну лексику.

Уляна Супрун стійко перенесла витівку Ляшко

В кінцевому підсумку він сперечався з Гройсманом близько півгодини, тоді як інші присутні чиновники були змушені вдавати статистів. Уляна Супрун, на думку українців, продемонструвала кращу реакцію на виступ Ляшко. Багато інтернет-користувачі відверто пораділи поведінці міністра охорони здоров’я.

Найбільше українцям сподобалось самовладання Супрун. Багато підтримали її за те, що вона не побажала брати участь у влаштованому поданні, продемонструвавши своє ставлення до подій. «Адекватна реакція на неадекватність деяких товаришів. Вже не в перший раз дивлюся», «Саме такою і повинна бути реакція на різних популістів, скандалістів і тих, хто виховує свій рейтинг виключно на хайпи», «Чорт забирай, що я роблю в цьому зоопарку», «Твій настрій за тиждень до президентських виборів», — написали українці в коментарях під відео роликом.







