Цвітіння води в океанах викликає у дельфінів слабоумство

Американські учені виявили в тілі і мозку загиблих дельфінів токсини синьо-зелених водоростей. Біологи вважають, що ці отруйні речовини пов’язані з дегенеративним захворюванням мозку, подібним хвороби Альцгеймера у людини.

Високі рівні токсину BMAA (який виділяється під час цвітіння води) були виявлені у 13 з 14 дельфінів, що викинулися на узбережжі Флориди. При цьому вчені виявили всі симптоми захворювання, подібні до змін при хворобах Альцгеймера і Паркінсона.

Цвітіння отруйних синьо-зелених водоростей посилюється у зв’язку з глобальним потеплінням. Поєднання солоної води, підвищених рівнів вуглекислого газу, відсутність дощів, викликане змінами клімату, створює ідеальні умови для поширення ціанобактерій.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) знайшло, що щоденний раціон дельфінів також стає все більш отруйним для цих морських ссавців.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», кожен дельфін, кит і тюлень в океані отруєні пластиком.

За матеріалами Daily Mail

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