ЦВК представила бюлетень для голосування у першому турі президентських виборів

Центральна виборча комісія представила бюлетень для голосування у першому турі виборів президента.

Через рекордну кількість кандидатів, яких цьогріч зареєстрували 39, бюлетень вийшов найдовшим в історії України — його довжина — 80 див.

Як розповіла голова ЦВК Тетяна Спіпачук, сумарна довжина всіх бюлетенів склала б 24 354 км, що дорівнює відстані від Києва до столиці Уругваю Монтевідео, — передає Громадське.

Крім того, бюлетень має 10 ступенів захисту. Зокрема, це спеціальний папір, водяний знак, мікротекст та фарба.

За інформацією ЦВК, наразі вже надрукували 90%, а завершити друк бюлетенів планують 24 березня. Загальна вартість склала 165,5 млн грн.