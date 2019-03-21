Гірше може бути

Так вже вийшло, що в силу ряду суб’єктивних причин 2013-й рік видався особисто для мене дуже важким. І 31-го січня я виклав в instagram селфи в ковпаку Санта-Клауса з підписом: «Нарешті-то цей йобаний рік закінчився». Я і уявити не міг що нас всіх чекає далі.



До чого такий вступ?..



Українська держава вкрай слабо. Так вже вийшло. Чому — тема для окремого тексту, зараз мова не про це. І у нас особистість президента грає вкрай високу роль. Не представницьку і не декоративну. Президент визначає зовнішньополітичну порядку країни, яка зараз є ключовою.



На додаток до цього у нас війна.



Перебуваючи у 2013-му році в Донецьку ми будували будинки, будували бізнес і планували жити довго і щасливо. Через рік ми втратили все. Але деякі втратили ще більше.



Тут же в Києві, на п’ятий рік війни, я бачу масу безвідповідальних людей, які не розуміють однієї дуже простої речі: сокира великої війни навис над кожною головою. Над кожною.





І над зрадофилами, і над порохоботами. Над вейперами та гопниками. Над сангвініками і флегматиками. Над радфемками і хуемразями. Ніхто в Донецьку не бажав війни, люди просто по приколу сходили на «референдум». Ніхто в Сирії в 2011-му році не чекав що через три роки після початку перших масових заворушень країна опиниться в руїнах.

У нас війна. І стотисячна угруповання орків на кордоні. І вони чекають моменту, коли ми оступимося. Щоб вдарити. Або ви всерйоз думаєте що вони просто по приколу там тусуються?

У мене є питання до Порошенка як до президента. Але у мене немає питань до Порошенка як верховному головнокомандувачу. Ми не США з їхніми монументальними державними структурами, які не під силу зруйнувати навіть агресивного ідіоту. Ми слабкі перед обличчям зовнішньої загрози і внутрішніх чвар, инспирируемых РФ.

От скажіть, ви серйозно вважаєте що верховним головнокомандувачем може бути зе? Або прожженая злодійка, ограбившая кожну українську родину?

Якщо так, то ви, ймовірно, заслуговуєте тієї ж долі, що спіткала нещасний Донецьк.

Можна «втомлюватися від війни» сидячи в Києві. Можна голосити про влади прийшла на крові. Можна по приколу качати країну в складі «національних дружин».

Але все це можна робити лише до тих пір, поки хтось тримає фронт. Поміняй президента, обезглавь армію. Нове обличчя, всі справи.

І війна прийде в Київ. І поки зе буде мукати в мікрофон, намагаючись сформулювати чергову думка, по твоєму місту будуть хуярить російські гради.

І ті, хто кричить про «гірше не буде» — ох, як сильно ви помиляєтеся. Подивіться на Венесуелу. Соціалізм, низька комуналка, дешевий бензин. Нічого не нагадує?

Подивіться на Сирію. Подивіться на Донбас, в кінці кінців. Гірше не буде? Правда?

Ви вважаєте що з вами такого не станеться? Ну так я у 2013-му році думав так само як і ви.

Це не просто вибори. Це тест на зрілість українського народу. Прийдешні вибори покажуть чи стали ми нацією або залишилися населенням.

Одне знаю точно: особисто я не буду рятувати країну яка не хоче врятуватися.

Слава Україні, браття та сестри. Дуже сподіваюсь що в цей раз ми втримаем державу.

Антон Павлюченко