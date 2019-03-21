Зведення ООС: за добу на Донбасі поранені троє українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 20 березня бойовики 11 раз обстріляли українські позиції, поранені троє військових.

Ворог обстрілював українські позиції з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід»: з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Лебединське; з снайперської зброї в районі міста Мар’їнка», — йдеться в повідомленні.

Крім того, в зоні відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» українські позиції піддавалися обстрілу в районі населеного пункту Новолуганское, біля сіл Старий Айдар, Катеринівка, в районі населеного пункту Троїцьке; поблизу Піщаного і Станиці Луганській, а також у районі Хутора Вільного.

З початку поточної доби обстріл позицій наших військ не зафіксовані.