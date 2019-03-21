Лише 12% опитаних в Україні в 2018 році впевнені в чесності виборів, — Gallup

Найвищий у світі рівень недовіри українців до влади поширюється і на органи, відповідальні за організацію та проведення виборів.

Про це повідомляє всесвітньовідома аналітично-консультативна фірма Gallup.

За даними фахівців, лише 12% опитаних в Україні в 2018 році сказали, що вони впевнені в чесності виборів. Це значний спад порівняно з даними 2014 року, коли виборчій системі в Україні довіряли 26%.

Аналітики також відзначають, що громадяни України мають найнижчий у світі рівень довіра до влади у своїй державі.

Громадяни України мають найнижчий у світі рівень довіра до влади у своїй державі, повідомляє перед виборами 31 березня всесвітньовідома аналітично-консультативна фірма Gallup

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Згідно із соціологічними опитуваннями, жодний із 39 кандидатів на посаду не набере в першому турі понад 50% голосів виборців. За потреби другий тур виборів відбудеться 21 квітня.