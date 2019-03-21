У Канаді судяться з чоловіком, який виграв мільйон

Четверо чоловіків подали в суд на одного.



У канадській провінції Британська Колумбія четверо чоловіків подали в суд на свого колишнього колегу, який виграв мільйон канадських доларів.

За словами чотирьох позивачів, ще в грудні 2018 року вони разом з приятелем Хунгом Сенгсуванхом зібрали невелику суму грошей і доручили йому купити на неї лотерейних квитків.

Після розіграшу лотереї стали відомо, що був виграний приз в 1 мільйон канадських доларів. Після цього Сенгсуванх не вийшов на роботу і перестав спілкуватися зі своїми колегами.

Вже з місцевих ЗМІ чоловіки дізналися, що саме їх товариш виграв у лотереї. Тепер вони через суд вимагають свою частину грошей. Переможець лотереї продовжує переховуватися від колишніх колег, а його родичі повідомляють, що виграшний квиток купила сестра Сенгсуванха. Так, як він отримав джек-під неї, то і своїм колишнім колегам “батько нічого не винен”.