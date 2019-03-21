Facebook заблокував рекламу Порошенко на десятки тисяч доларів

Facebook напередодні українських виборів створив великі проблеми піар-служб кандидатів. Соцмережа заборонила публікувати політичну рекламу без вказівки джерела її фінансування.

Зазначимо, що така практика — серйозна проблема для передвиборної агітації в Україні. Кошти, прогоняемые кандидатами через соціальні мережі, було складно обчислити і визначити, з якого джерела вони йшли. За законом, нагадаємо, будь-яка агітація повинна оплачуватися з офіційного кандидата бюджету. Чого, зрозуміло, і близько не було у випадку з промо в Facebook.

За новими правилами недостатньо вказати джерело фінансування — потрібно буде авторизувати компанію, що сплатила рекламу кандидата в президенти. Причому юрособа повинна знаходитися в Україні. І, відповідно, бути доступним для перевірки місцевими правоохоронними органами.

Це безперечні плюси. А великий мінус цієї історії в тому, що новація заробила буквально напередодні першого туру. Коли основний масив реклами всі кандидати вже «відкатали».

Зате ми зможемо насолодитися Facebook-транспарентністю перед другим туром виборів.

Але і зараз вже багато чого стало зрозумілим. Оператори рекламного ринку публікують перші розрахунки, скільки коштів витрачають кандидати на рекламу в Facebook. «Країна» розбиралася в нових правилах соцмережі.

Суть новацій Facebook

Нововведення з’явилися за 13 днів до виборів президента України — 18 березня.

Тепер інформація про замовників політичної реклами в Facebook інформація стане публічною. На ній з’явиться маркування «Paid for by…». А сторінки, які запускають рекламу, мають спочатку пройти спеціальну авторизацію.

Окремо буде працювати бібліотека такої реклами, в якій промо-пости зберігаються сім років — роздолля для слідчих органів.

Тобто, навіть коли політична еліта в країні зміниться і вирішить, що на минулих виборах були порушення, то прокурори зможуть увійти в бібліотеку і вивчити — хто замовляв рекламу, оплачував, які були налаштування таргетингу (аудиторія, локація, інтереси), скільки грошей у результаті витрачено і через які фірми.

Аналогічні правила діють у Бразилії, США, Великобританії та Індії. Ця кампанія тягнеться вже давно і слід стратегії Facebook по боротьбі з фейковими новинами.

І, хоча в Україні нові правила почали працювати вже під кінець передвиборної кампанії, експерти ринку реклами змогли зробити перші висновки про Facebook-бюджетах основних кандидатів.

Петро Порошенко

Майже вся політична реклама президента України та пов’язаних з ним «порохоботских» груп на даний момент неактивна. Це пов’язано з тим, що по ній не вказано джерело фінансування. Тому Facebook заблокував пости президента.

Ось свіжа запис від 20 березня, яка не пройшла цензуру в соцмережі. Правда, у президента встигли витратити на цей пост трохи менше 100 доларів.

Потрапили «під роздачу» і більш ранні пости. Причому в них президент встиг вкласти куди більше грошей.

Наприклад, свої вимоги скасувати депутатську недоторканність Порошенко рекламував за 1-5 тисяч доларів (соцмережа не вказує конкретної суми, а дає приблизний діапазон вартості). Ні до чого не зобов’язує промо-пост набрав таким чином більше мільйона показів.

Судячи з такої кількості переглядів, сума прагне саме до другого значення — 5000 доларів. Це буде видно з наступних постів.

Ось, приміром, Порошенка вітає американців з днем незалежності. На просування цього посту президента витратили майже тисячу доларів за 50 тисяч показів. Його Facebook теж вважав політичною рекламою і відправив в бан.

Як бачимо, попереднє промо було направлено на американську аудиторію. У Порошенка не пошкодували тисячі доларів на привітання. Стільки ж у президента витратили на розповідь про те, що країна піднялася в рейтингу Doing Business. Причому спрямована ця інформація була виключно на США.

З одного боку це зрозуміло — начебто у Порошенка хочуть заманити американських інвесторів. З іншого боку, націлювання не був спрямований на Європу, яка багато ближче до Україні і куди більше вкладає в нашу країну. Мабуть, пост просувався «для звітності» перед Вашингтоном.

Цікаво, що разом з офіційною рекламою президента блокувалося промо і афільованих з ним сторінках. Так, наприклад, прямий піар Порошенко в групі «Україна — Солідарність — НАТО» теж став неактивним.

Отже, навіть за вказаними постам середній бюджет — близько 10 тисяч доларів, які оплачувалися невідомо ким. Якщо ж взяти всю рекламу президента у Facebook, включаючи «порохоботские» групи, то мова йде про суми, які багаторазово вище.

Поки на момент публікації матеріалу жодного активного посту, який був би сплачений у відповідності з правилами Facebook, у Петра Порошенка не було.

Юлія Тимошенко

У Тимошенко ж офіційна реклама вже почала виходити. Її замовило ТОВ «Сучасні рекламні технології». Поки один такий пост «відкотив» менше тисячі показів з бюджетом менше 100 доларів.

На момент публікації матеріалу майже всі неактивні реклами ЮВТ були знову активовані — мабуть, сммщики Тимошенко підтвердили джерело фінансування. Скрізь рекламу оплатило вказане ТОВ.

Судячи з цього ролика, у всіх вікових групах у Тимошенко роблять ставку на жінок.

А по регіонах у ЮВТ орієнтуються в основному на захід і центр країни. Виняток становить Дніпропетровська область, звідки сама родом і де у неї сильна електоральна база.

Цікаво, що в рекламі Порошенко приблизно такої ж таргетинг по підлозі і регіонам.

Спочатку заблокованих реклам у Тимошенко теж було чимало. Тільки запущених у березні кампаній, які стали неактивні, виявилося дев’ять.

У ЮВТ теж зустрічаються пости, на які пішли солідні за мірками простих українців суми. За промо перепоста свого фото з Instagram команда Тимошенко заплатила близько тисячі доларів, зібравши близько мільйона показів.

Ще більше грошей — до п’яти тисяч доларів — у Тимошенко вклали в пост, присвячений соцопитування, згідно з яким рейтинг Юлії Володимирівни вище, ніж у всіх конкурентів.

В кінці лютого ЮВТ запустила на своїй сторінці серію постів, присвячених #Сітці Петра Порошенка і скандалу з викраденням в оборонці, до якого виявилися причетні друзі президента. Кожен пост коштував приблизно 500 доларів. Вони були активними, але зараз знову працюють.

Интесивно рекламується за гроші і група «Я за Тимошенко — Фан Клуб». В ній близько двох десятків платних постів. Своїм бюджетом вразив один із них — «Якщо ти за перемогу України — тисни лайк». На нього витратили від 10 до 50 тисяч доларів за більш, ніж мільйон показів.

Це поки один з найдорожчих постів, які знайдені у політиків.

Якщо ж підсумувати пости на офіційній сторінці Тимошенко і у зазначеній групі, то приблизний бюджет за лютий-березень становить 60-80 тисяч доларів.

Тобто, на перший погляд ЮВТ більше витрачає на рекламу в Facebook. З іншого боку, Порошенко — президент і платні пости «крутяться» на офіційних сторінках гаранта. А не, скажімо, у його персональному блозі.

У будь-якому разі Тимошенко вже легалізувала частину своїх постів — на відміну від Петра Порошенко. У нього до цих пір вся реклама неактивна.

Володимир Зеленський

Найбільше активних постів із зазначенням замовника виявилося у лідера передвиборної гонки — Володимира Зеленського. Платником за його рекламу стало громадське об’єднання «Команда Зеленського».

Суми, витрачені на його рекламу, менше, ніж у інших кандидатів — зазвичай за пост у Зеленського не платять і ста доларів. За рідкісними винятками. Так, за промо запису про крадіжку голосів у шоумена заплатили до 500 доларів.

А ось інший кандидат, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським — Олександр Шевченко — привітав жінок з 8 березня за 50 тисяч доларів. Facebook її заблокував.

Перші підсумки мимовільного «камінг-ауту» кандидатів у президенти підвело громадський рух «Чесно». За його даними, іноді кандидати більше вкладаються в рекламу конкурентів, ніж своє власне промо.

«Наприклад, найдорожчим стало повідомлення на сторінці Олександра Вілкула, присвячене критиці Порошенко. За нього заплатили від 500 до 999 $. Всі інші повідомлення на його сторінці дешевше», — йдеться у Facebook організації.

За її даними, значні обсяги реклами також у Юрія Дерев’янка. Частина повідомлень коштувала кандидату від 1 до 5000 доларів. Аналогічні за ціною повідомлення є і від сторінки «Порошенко2019».

У «Чесно» також помітили цікавий факт: Інна Богословська (або хтось від її імені) платить за рекламу в російських рублях.

«За таке вже відміняли вибори»

Аналітики, опитані «Країною», вважають, що великого впливу на передвиборчу кампанію нова політика Facebook не зробить. Принаймні, на даному відрізку часу — до кінця другого туру виборів.

При цьому у кандидатів виникає зайвий головний біль по легалізації рекламних засобів, які почала показувати соцмережу. Вони повинні укластися у виборчий бюджет. І якщо після того, як Facebook показав витрати політиків, «баланс не зійдеться», то це може в теорії закінчитися навіть скасуванням результатів голосування.

«У світі вже є прецеденти, коли платна реклама в соціальних медіа була серйозним правовим підставою для подальших розглядів. Приміром, у червні минулого року суд у Кишиневі скасував результати другого туру виборів мера столиці Молдови, перемогу в якому здобув прозахідний кандидат Андрій Настазе. У день виборів він публікував в соцмережах заклики до громадян прийти на виборчі дільниці. Тобто, пост в соцмережах стає серйозним аргументом, який може вплинути на результат виборів. Маркування реклами зніме багато питань. Вона також дозволить громадянам і журналістам вивчати походження рекламного контенту, а штаби змусить відповідальніше ставитися до оформлення платної реклами», — розповів «Країні» політтехнолог Олег Постернак.

Але є для рекламодавців в Facebook і хороші новини. З-за того, що розміщувати політичної реклами стануть менше (адже тепер буде складніше приховувати ці витрати), ціни промо в Facebook можуть впасти для всього ринку. Напередодні ж тарифи подорожчали на 3-5 центів за одиницю охоплення — якраз перед виборчою кампанією.

«Через активності штабів, ціни на розміщення виросли на 20-25%, адже в ФБ реклама продається по аукціонному принципом. Рекламні обмеження дозволяють розраховувати на зниження цін і зменшення кількості політичної реклами», — прогнозує керівник відділу контекстної реклами Web-promo Максим Кузьмінський.

Віддушини знайдуться і для політиків.

«Чорнуху швидко перекинуть на інші майданчики, де таких обмежень немає, скажімо, на Ютюб, в Инстаграмм. Є сторінка «Реальний Грищ» (Гриценко) (в Facebook — ред.), яка за короткий час набрала широку аудиторію. Думаю, влили туди великі гроші, хоча поки Facebook не дає по ній інформації — ні сум, ні за замовникам», — говорить «Країні» аналітик з партійний фінансів громадської організації «Чесно» Ігор Фещенко.

На його думку, офіційні кампанії поки залишаться в Facebook. А ефект від нововведень буде помітний ближче до парламентських виборів.

«На період між президентськими виборами і на парламентську передвиборну кампанію нові обмеження нададуть сильний вплив. Антикампанії, думаю, спочатку не підуть на цей майданчик», — вважає Фещенко.

На думку директора діджитал-компанії Sasquatch Романа Геращенко, ті політичні кампанії, які вже почали легально просуватися через Facebook, швидше за все домовилися з офісами компанії в Європі і США. Для решти все буде складніше і дорожче.

«Зважаючи на те, що під інформерамі відображаються ТОВки (назва ТОВ, оплатили рекламу — ред.) партій чи кандидатів у президенти, роблю висновок, що це вирішувалося безпосередньо з офісом Facebook у Європі чи Америці. Бюджети там величезні і втрачати їх нерозумно. Тому створили для цих компаній окремі умови. Якщо ж хтось не з основної трійки буде запускати в нових умовах рекламу, не виключаю, що з урахуванням різних комісій, банківських відсотків і націнок на ризик, що ці суми будуть на 20-30 % вище попередніх», — каже Геращенко.

Медіаконсультант Олександр Клімашевський каже, що нововведення Facebook на час загальмує рекламні кампанії кандидатів — поки вони не розберуться, які суми можна «світити». І це вже видно по рекламі Порошенко. При цьому найбільш швидко адаптувалася до нових правил команда Тимошенко.

Наступний етап перевірки — це сторінки, які розміщують рекламу кандидатів неофіційно.

«Найімовірніше перша хвиля перевірки торкнеться офіційно підтверджені сторінки, а потім спробують запросити дані у всіх сторінок, які адміністратори або алгоритм визначить як такі, що відносяться до політичної агітації», — говорить Клімашевський.

Експерт вважає, що такі сторінки зараз почнуть намагатися поміняти свій вміст так, щоб обійти автоматичну систему моніторингу. Наприклад, публікуючи ключові слова, за якими пост можна буде віднести до політичного, із суміші кирилиці і латиниці.

Ще один спосіб — це розміщувати більше такої реклами під брендами новинних сайтів. Але, як показує «Бібліотека», такі посилання теж часто деактивують.

Врешті-решт, рекламу на неофіційних сторінках переведуть на сторонні фірми-пустушки, від яких кандидат потім може відхреститися.