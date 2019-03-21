Україна лідирує у світі за рівнем недовіри до влади, — дослідження Gallup

91% українців не довіряють владі — це найгірший показник у порівнянні з іншими країнами.

Про це свідчать результати дослідження аналітико-консультативної компанії Gallup за 2018.

«Найнижчий рівень довіри у світі другий рік поспіль», — коментують цифру аналітики.

За їх даними, для порівняння, коли президентом був Віктор Янукович, цей показник доходив до 24%.

При цьому в пострадянських країнах довіру до керівництва держави в середньому становить 48%, світової середній рівень — 56%.

Як з’ясували дослідники, відразу після обрання президентом Петра Порошенка довіру до влади в цілому відчували 24% українців, у той же час дії самого Порошенка схвалювали 48%.

«Однак ці надії швидко випарувалися, оскільки багато українці побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіру не перевищувала 14%», — підсумовують автори дослідження.