Україна лідирує у світі за рівнем недовіри до влади, — дослідження Gallup

91% українців не довіряють владі — це найгірший показник у порівнянні з іншими країнами.
Про це свідчать результати дослідження аналітико-консультативної компанії Gallup за 2018.
«Найнижчий рівень довіри у світі другий рік поспіль», — коментують цифру аналітики.
За їх даними, для порівняння, коли президентом був Віктор Янукович, цей показник доходив до 24%.
При цьому в пострадянських країнах довіру до керівництва держави в середньому становить 48%, світової середній рівень — 56%.
Як з’ясували дослідники, відразу після обрання президентом Петра Порошенка довіру до влади в цілому відчували 24% українців, у той же час дії самого Порошенка схвалювали 48%.
«Однак ці надії швидко випарувалися, оскільки багато українці побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіру не перевищувала 14%», — підсумовують автори дослідження.