В Чехії викликали посла Росії щодо “квартирного” питання

Розслідується здача в оренду квартир для дипломатів.



Міністерство закордонних справ Чехії 21 березня викликало посла Росії Олександра Зміївського.

Дипломат йде на килим до заступника глави відомства Мартіну Смолці, який відповідає за юридичні та консульські питання і вже третій тиждень займається подіями, пов’язаними з орендою росіянами квартир у Празі, йдеться в повідомленні.

На початку місяця чеські ЗМІ повідомили, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в районі Прага 6, призначених для російських дипломатів. Квартири в чотирьох будинках належать чеському державі та надані російському посольству для дипломатів на невизначений період ще до падіння комунізму в 1989 році, підтвердили в МЗС Чехії.

Згідно з публікаціями, це елітне житло здається в суборенду без підписання контракту, до того ж наймачі розплачуються готівкою з досить неоднозначним представником російського підприємства “Госзагрансобственность” Олександром Терентьєвим. Терентьєв має дипломатичну недоторканність.

“Міністерство закордонних справ стурбоване поведінкою дипломата Терентьєва і дивною орендою квартир”, – йдеться в матеріалі з посиланням на два джерела.