У Дніпрі повістки про виплату матдопомоги приносять у конвертах з агітацією Порошенко

У Дніпрі продовжує діяти схема підкупу виборців за бюджетні гроші: повістки про виплату матеріальної допомоги з міського бюджету, підписані від імені мера міста Бориса Філатова, роздають у конвертах з передвиборчою рекламою Петра Порошенка. Відповідні фото виклав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що особи, які отримують матеріальну допомогу з місцевого бюджету, отримують повідомлення про це в комплекті з агітаційними матеріалами. На конверті вказується ім’я та прізвище кандидата Порошенко, його слоган кампанії: «За честь наших батьків!», а також дані про друку, в яких містяться дані про замовника: кандидата на пост президента України Порошенка П. А. Надрукувало конверти ПП «Історія Друк», тираж — 100 тисяч примірників.

Скріншот, фото: Facebook/ Serhii Ivanov

У свою чергу, в мерії Дніпра цей факт заперечують. «Кошти матеріальної допомоги є частиною міської програми соціального захисту населення. На банківські рахунки і через відділення «Укрпошти» ці гроші нараховуються всім дніпровці, які подали відповідні документи. Цей процес регулює відповідне рішення міської ради від 24.10.2018 #53/36 (із змінами). Разом з цим, будь-яка друкована продукція або контент, який може з’являтися в медіа або в соцмережах не має до муніципалітету ніякого відношення», — сказано в офіційній заяві, опублікованій на сайті мерії.