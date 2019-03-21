Повінь – зміна системи

Menu
Close

Не тільки Коболєв. ЗМІ назвали найбільш високооплачуваних топ-менеджерів держкомпаній

21.03.2019

Серед голів державних компаній найбільшу зарплату отримує глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

Суму видання не назвало. ЕП підкреслює, що контракт з ним був підписаний під час прем’єрства Володимира Гройсмана, який називає зарплату і премії голови Нафтогазу Андрія Коболєва «космічними».

Коболєв не зобов’язаний подавати електронну декларацію. Згідно зі звітом Нафтогазу за 2017 рік, його винагорода (заробітна плата і премії) склало 47,1 млн грн. За словами Коболєва, в 2018 році воно збільшилось. Точна сума невідома, так як звіт за минулий рік ще не опублікований.

Читайте також:   Холодницький заявив, що усунув старшого прокурора САП від керівництва у справі про схеми в оборонній сфері
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *