Сафарі-туристи роблять слонів жорстокими

Виїжджаючи на сафарі, туристи завдають шкоди диким тваринам, хоча він і не очевидний. Люди дратують і лякають слонів, роблячи їх більш агресивними по відношенню до інших членів стада. Дорослі самці частіше виявляють жорстокість до родичам, якщо люди на джипах близько під’їжджають до стаду, коли тварини відпочивають або годуються. До такого висновку прийшли вчені університету Ліверпуля, 15 місяців спостерігали за слонами в Південній Африці.

«Агресія у слонів підвищилася разом з напливом туристів. Особливо така поведінка властива самцям, — стверджує автор дослідження Ізабель Цзотт. — Туристи, які хочуть спостерігати за тваринами в природному середовищі існування, повинні знати про потенційні ризики».

Експрес-інформація по країні

Південно-Африканська Республіка – держава в південній частині Африки.

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Столиця – Преторія

Найбільші міста: Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 1 219 912 км2 (24-я в світі)

Населення – 54,95 млн чол. (24-я в світі)

Офіційні мови: англійська, африкаанс, венда, зулу, коса, південний ндебеле, сваті, північний сото, сесото, тсвана, тсонга

Релігія – християнство

ІЛР – 0,666 (116-я в світі)

ВВП – $350,08 млрд (33-я в світі)

Валюта – південноафриканський ранд

Межує з: Намібією, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Свазілендом; всередині території ПАР знаходиться держава-анклав Лесото.

«Тварина перебуває в стресі, якщо гід або туристи наближаються занадто близько. Особливо якщо вони проїжджають між самками і слоненятами або відрізають їм шляхи відходу, — коментує ситуацію зоозахисниця Одрі Делсинк з Humane Society International. — Така безвідповідальна поведінка з боку людей викликає негативну поведінку слонів».

Фірми, які займаються організацією сафарі заявляють, що дохід йде на захист слонів і національних парків. Однак такий туризм повинен бути строго регламентований, вважають зоозахисники.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», британський фотограф відобразив одного з останніх слонів з гігантськими бивнями.

За матеріалами Independent

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