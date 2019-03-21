«За тиждень до виборів прислухайтеся. По вірі своїй кажу: Вілкул не пройде»: батько Сергій дає наставляння Новинському

Під час сегоднешнего засідання Верховної ради народному депутату фракції «Опозиційний блок» Вадиму Новинському прийшло повідомлення у Viber від батька Сергія, який упевнений, що «Вілкул не пройде».

Про це повідомляє парламентський корресопндент Цензор.НЕМАЄ.

«Вадим владиславович ви бажаєте щоб був певний кандидат президентом або щоб Господь поставив людину який наведе порядок. За тиждень до виборів прислухайтеся. По вірі своїй кажу: Вілкул не пройде. Моя Віра заснована на священне Писання», — йдеться в повідомленні від отця Сергія (орфографія збережена).

Нагадаємо, 9 листопада 2018 року нардепи Юрій Бойко і Вадим Рабінович у Верховній Раді підписали угоду про об’єднання опозиції і створення «Опозиційної платформи – За життя». Партія «Опозиційний блок» на політраді 12 листопада не підтримала ініціативу Бойко підписати угоду з партією Рабиновича.

20 листопада Вілкул оголосив про виключення Бойко і нардепа Сергія Льовочкіна з фракції. За словами депутата від Опозиційного блоку Вадима Новинського, їх виключили за «зраду інтересів виборців».

20 листопада керівником фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді обрали Новинського.