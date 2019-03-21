«Влада не витримує конкуренції і вирішує замовити тираж «жовтих смуг», — штаб Зеленського

У команді кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського заявили про появу газет, які містять фейкові статті про нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на сторінку команди Зеленського в Facebook.

«Ранкові історії: нинішня влада не витримує конкуренції і вирішує замовити тираж «жовтих смуг», на яких зухвало поливає Зеленського фейкової брудом і переносить вибори на місяць назад. Навіть коментарі давати смішно — така «ранкова казка» від політичної еліти!», — йдеться в повідомленні

Зазначимо, що сьогодні вранці в Києві роздавали газету» під назвою «The День», в якій всі матеріали подані в майбутньому часі, після того, як «Володимир Зеленський вже рівно місяць очолює Українську державу». «Майбутні новини» описують обвал гривні, ультиматум Путіна, черги українців під посольствами країн ЄС, загрозу скасування безвиза з Євросоюзом і т. п.

У вихідних даних вказано, що замовником є кандидат на пост президента України Каплін С. Н. Коментарів з цього приводу «социалдемократ» поки не давав.