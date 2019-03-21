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Зовнішній борг України наближається до $115 млрд

21.03.2019

За останні три місяці минулого року валовий зовнішній борг збільшився на півмільярда доларів.

За підсумками четвертого кварталу 2018 року валовий зовнішній борг України виріс на 515 млн доларів — до 114,707 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Так, борг в секторі загального державного управління зріс на 1,844 млрд доларів з 38,284 млрд доларів до 40,128 млрд доларів.

Борг НБУ скоротився на 1,189 млрд доларів з 6,749 млрд доларів до 7,938 млрд доларів.

Борг банків скоротився на 9 млн доларів з 5,806 млрд доларів до 5,797 млрд доларів.

Борг підприємств зріс на 2,106 млрд доларів з 53 536 млрд доларів до 51,430 млрд доларів.

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