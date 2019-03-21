Зовнішній борг України наближається до $115 млрд

За останні три місяці минулого року валовий зовнішній борг збільшився на півмільярда доларів.

За підсумками четвертого кварталу 2018 року валовий зовнішній борг України виріс на 515 млн доларів — до 114,707 млрд доларів. Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Так, борг в секторі загального державного управління зріс на 1,844 млрд доларів з 38,284 млрд доларів до 40,128 млрд доларів.

Борг НБУ скоротився на 1,189 млрд доларів з 6,749 млрд доларів до 7,938 млрд доларів.

Борг банків скоротився на 9 млн доларів з 5,806 млрд доларів до 5,797 млрд доларів.

Борг підприємств зріс на 2,106 млрд доларів з 53 536 млрд доларів до 51,430 млрд доларів.