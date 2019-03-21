Дружину Януковича побачили на кладовищі в Криму

Опубліковано фото колишньої дружини екс-президента України Віктора Януковича, яку помітили на кладовищі в Севастополі в день річниці смерті сіна.

У середу, 20 березня, Людмила Янукович відвідала Братське військово-меморіальне кладовище, де похований її син Віктор Янукович-молодший. За словами очевидців, за годину до появи колишньої дружини Віктора Януковича на цвинтарі з’єднання явилися охоронці.

Територія була оточена, в тому числі і могила Віктора Януковича-молодшого. Варто зазначити, що Людмила Янукович після втечі чоловіка з України до Росії в 2014 році переїхала в Крим.

Вона рідко з’єднання являється на публіці, але живе під Севастополем, і, за даними ЗМІ, володіє декількома магазинами продуктів харчування.

Янукович-молодший загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал у віці 33-х років, і був похований в Севастополі.