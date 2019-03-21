Повінь – зміна системи

Menu
Close

СБУ поновила справу проти Саакашвілі після річної перерви

21.03.2019

Служба безпеки України відновила розслідування кримінальної справи проти колишнього голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Його підозрюють у сприянні учасникам злочинного угруповання олігарха Сергія Курченко.

Зазначено, що розслідування відновлено постановою прокурора від 1 березня 2019 року «у зв’язку з необхідністю проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні».

Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, у лютому СБУ отримала доступ до матеріалів справи Саакашвілі в рамках розслідування кримінального провадження про спробу захоплення влади в Україні.

«Згідно з матеріалами кримінального провадження, під час проведення акції протесту за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5, радикально налаштовані особи планували використовувати фізичну силу, вогнепальну зброю та боєприпаси (гранати), димові шашки, палиці, щити, цегла, шини, бензин для захоплення Верховної Ради України шляхом штурму в один з днів після 17 жовтня 2017, під час присутності там народних депутатів України. Метою захоплення було змусити народних депутатів під тиском людей зі зброєю проголосувати за імпічмент Президента України і за рішення про саморозпуск», – сказано в матеріалах клопотання СБУ.

«Всі олігархи один на одного схожі. Після мого викрадення і висилки з України Генпрокуратура припинила кримінальну справу проти мене, але як тільки я оголосив про свій план повернутися в Україну, вони моментально цю справу відновили (це сталося кілька днів тому)», – прокоментував відновлення розслідування Саакашвілі.

Читайте також:   Голова ЦВК живе зі «смотрящим Порошенко», — Купрій
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *