СБУ поновила справу проти Саакашвілі після річної перерви

Служба безпеки України відновила розслідування кримінальної справи проти колишнього голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Його підозрюють у сприянні учасникам злочинного угруповання олігарха Сергія Курченко.

Зазначено, що розслідування відновлено постановою прокурора від 1 березня 2019 року «у зв’язку з необхідністю проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні».

Згідно з даними в Єдиному реєстрі судових рішень, у лютому СБУ отримала доступ до матеріалів справи Саакашвілі в рамках розслідування кримінального провадження про спробу захоплення влади в Україні.

«Згідно з матеріалами кримінального провадження, під час проведення акції протесту за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5, радикально налаштовані особи планували використовувати фізичну силу, вогнепальну зброю та боєприпаси (гранати), димові шашки, палиці, щити, цегла, шини, бензин для захоплення Верховної Ради України шляхом штурму в один з днів після 17 жовтня 2017, під час присутності там народних депутатів України. Метою захоплення було змусити народних депутатів під тиском людей зі зброєю проголосувати за імпічмент Президента України і за рішення про саморозпуск», – сказано в матеріалах клопотання СБУ.

«Всі олігархи один на одного схожі. Після мого викрадення і висилки з України Генпрокуратура припинила кримінальну справу проти мене, але як тільки я оголосив про свій план повернутися в Україну, вони моментально цю справу відновили (це сталося кілька днів тому)», – прокоментував відновлення розслідування Саакашвілі.