“Гроші на фільм мені дали пітерські бандити”

У сучасної Росії у кінематографістів, які відмовляються обслуговувати інтереси влади, немає ніяких перспектив, вважає режисер Юрій Мамін.

З Росії в США минулого тижня разом з дружиною актрисою Людмилою Самохваловій поїхав відомий кінорежисер, автор культових фільмів «Свято Нептуна», «Фонтан» і «Вікно в Париж» Юрій Мамін. Перед від’їздом в інтерв’ю «Росбалту» він розповів про причини свого рішення і про те, як влаштована російська кіноіндустрія.

— Юрій Борисович, зовсім недавно на «Ехо» у програмі «Особлива думка» ви заявили, що мають намір поїхати за океан попрацювати. А тепер кажете, що навряд чи повернетеся. Якось несподівано…

— Я вже давно думаю про від’їзд. Тому багато причин, головна з яких — фактична заборона на професію. Я кілька років не знімаю кіно, тому що у мене просто немає такої можливості.

— А в США вона з’явиться?

— Почнемо з того, що там мені не заборонятимуть знімати те, що я хочу. У мене вже є певні плани і навіть домовленості. У Сполучених Штатах живе і працює моя дочка Катя. Вона дуже талановита актриса та співачка — бере участь у російському театрі, записує альбоми. Ось я і почну з малого, а саме — з музичних кліпів на пісні дочки. Ну, а далі подивимося. Впевнений, що мої знання і досвід в кінематографі оцінять, і вони будуть затребувані.

— Ви говорите про заборону на професію. Але ж ви викладали в університеті профспілок.

— Я звідти давно пішов. І повинен сказати, що на душі залишився гіркий осад. На жаль, програми навчання спрямовані не стільки на те, щоб дати студентам глибокі знання, а більшою мірою на виховання у молодих людей почуття псевдопатріотизму і так званої «любові до Батьківщини». В такій атмосфері освіта відходить на другий план.

Втім, рівень знань юнаків і дівчат, які щойно закінчили школу, теж вражає. Це неймовірно, але я зустрічав студентів, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі, і ніхто з них не знає, куди впадає Волга. Якийсь дрімуче неуцтво! Не здивуюся, якщо вони думають, що Земля стоїть на трьох черепахах.

— Але ви ж їдете не з-за низького рівня знань студентів?

— Так, з цим ще можна боротися, щось виправити. Але як змінити ставлення влади до викладачів вузів і шкіл, вихователям в дитсадках, до лікарів у лікарнях? Я маю на увазі жебрацькі зарплати. Професор вузу отримує в два рази менше, ніж, наприклад, водій трамвая! В якій цивілізованій країні таке можливо? Я особисто зіткнувся з тим, як мої колеги економили кожну копійку, аж до того, що не ходили обідати в їдальню, а приносили з дому бутерброди…

— Вибачте, але я не вірю, що все це може стати для вас, людини творчої, причиною виїзду на ПМЖ в Америку.

— Головною причиною, як я вже сказав, є те, що я не можу в своїй країні працювати, творити. Більше того, я внесений у так званий список «п’ятої колони». Звичайно, на офіційному рівні існування такого списку не підтримується, але я це явно відчув на собі три роки тому — у свій 70-річний ювілей. Тоді журналісти різних видань брали в мене інтерв’ю, але потім практично все подзвонили і, вибачаючись, сказали, що про Мамина не велено нічого писати і говорити, не рекомендовано куди запрошувати. За останні роки були закриті всі мої програми та кінематографічні проекти.

— Що конкретно ви хотіли знімати і що вам заборонили?

— Почну здалеку. У 2008 році я зняв свій останній повнометражний фільм «Не думай про білих мавп». Після чого всі мої надії і творчі плани були пов’язані з відродженням «Ленфільму». У 2012-му Міністерству культури була представлена концепція розвитку петербурзької кіностудії, яку презентував відомий режисер Сергій Снєжкін. Спочатку до неї входили три великих кінопроекту. Два з них були мої — «Вікно в Париж — 20 років потому» і «Радість любові до Джойсу». Третій фільм був самого Снєжкіна — «Контрибуція». До речі, сценарій до фільму «Радість любові до Джойсу», про долю перекладачів, які працювали з творами ірландського письменника, дуже подобався Олексію Герману… Здавалося б, мені треба було радіти і починати плідно трудитися. Але, на жаль, в результаті обидва мої проекти не отримали підтримки в Мінкульті, і, як мені дали зрозуміти, особисто за ініціативою міністра Мединського. Пройшов тільки проект Снєжкіна — на мій погляд, не дуже вдалий.

— В вас говорить образа…

— Аж ніяк. Я намагаюся бути об’єктивним. Фільми Снєжкіна вважаю професійними. Зокрема, з ранніх мені подобаються «Невозвращенец» і «НП районного масштабу», із сучасних — сильний фільм «Поховайте мене за плінтусом» 2009 року… На жаль, Сергій останнім часом перетворився в кон’юнктурного режисера — він же голова петербурзької організації Спілки кінематографістів, ставленик Микити Михалкова. В нашій країні, якщо хочеш знімати кіно, яке буде фінансуватися з бюджету, треба дружити з владою. Інакше не виходить. А хто як не Міхалков ближче всіх до верховної влади…

«Ленфільм» між тим продовжує згинатися. Ви можете назвати картини, зняті за останній час на колись великої кіностудії зі столітньою історією?

— Важко… Зате пам’ятаю, що в минулому році були відразу два ювілеї ваших фільмів: 30 років «Фонтану» і чверть століття «Вікно в Париж». До речі, розкажіть що-небудь цікаве про зйомки цих двох легендарних картин.

— Ви забули ще про мій неюбилейный фільм — «Свято Нептуна». Він був показаний в 1986 році на V з’їзді кінематографістів, і мої колеги називали цей фільм прапором нового часу. Ще пам’ятаю, як мені дзвонив письменник Віктор Астаф’єв і з вдячністю висловлював своє захоплення після перегляду. Я дуже шкодую, що не вдалося зустрітися з цим великим російським письменником особисто.

Що стосується «Фонтану», то партійні чиновники порахували його лише гострою критикою роботи Жеків, не побачивши в ньому модель радянського суспільства. Фільм не йшов по країні широким екраном, зате отримав Гран-прі на міжнародному кінофестивалі «Золотий Дюк» в Одесі в 1988 році. Також на тому фестивалі «Фонтан» отримав Приз критики і Приз кіноклубів. Головою журі був Ельдар Рязанов, як ніхто інший розбирається в комедіях. Тому за «Фонтан» проголосували одноголосно… А ми знімали це кіно взимку в старому будинку, в районі Лиговки за Обвідним каналом. І цей будинок виявився, як і у фільмі, проблемним. Ми це зрозуміли, коли під час зйомок реально лопнули труби. Пам’ятаю, був страшний запах. Якийсь час зайти в будинок було неможливо.

— Зате «Вікно в Париж» знімали в місті, де інші запахи…

— Так, у ті роки Париж був для всієї знімальної групи справжньою казкою! Вкотре хочу з вдячністю згадати французького продюсера Гі Селигмана. Його допомога була неоціненна. До того ж він частково профінансував проект, а коли фільм був готовий, взяв активну участь в просуванні картини у Франції і США. А починав я «Вікно в Париж» у 1992 році на петербурзькій студії «Троїцький міст», керівником якої був відомий режисер Ігор Масленников («Пригоди Шерлока Холмса», «Зимова вишня»). На жаль, Ігор Федорович незабаром відмовився фінансувати картину, запропонувавши французам взяти на себе всі витрати.

— І де ж ви знайшли необхідні для зйомок гроші?

— Не повірите, але від безвиході я пішов до пітерським бандитам. Мене з ними звів один старовинний шкільний товариш. (Мамин народився в 1946 році в Ленінграді, на Гороховій вулиці, де і проживав безвиїзно до останнього часу). Був у ту пору в Петербурзі такий кримінальний авторитет Кирпичов, який дав на фільм кілька сотень тисяч або навіть мільйон рублів готівкою. Долучився до мистецтва! Точну суму не пам’ятаю, але на той час це були великі гроші.

Коли фільм вийшов на екрани, Кирпичов зажадав поділитися прибутком. У відповідь я запропонував йому відвідати відеосалони міста, де в масовому порядку крутили піратські копії. Виявилося, що цим займається якась інша кримінальна угруповання. Вони там між собою розбиралися, а від мене, слава богу, відстали.

До речі, я від Росії нічого не отримав за цей фільм. Тільки французи мені заплатили. А бандити і до Селигману поїхали у Францію вимагати гроші… Справа минуле, але мені здається, що там не обійшлося без втручання місцевої поліції.

— Сьогодні французька поліція активно задіяна у стримуванні протестів «жовтих жилетів». У зв’язку з цим питання від нашого президента: «Ви хочете, щоб у нас було як у Парижі?»

— Так, я хочу! Спалили машини, побили вітрини магазинів — це, звичайно, недобре. Але сильно переживати з цього приводу не варто — збитки відшкодує страховка. Головне тут інше: люди вийшли боротися за свої права, і я впевнений, що вони доб’ються виконання своїх вимог.

А у нас в країні відсутня навіть ключовий інститут демократії — чесні вибори, і тому вже багато років немає змінюваності влади. Ще одна найважливіша складова демократії — свобода слова і друку — якщо десь і проривається на просторах Росії, то тільки в мікроскопічних дозах, на невелику аудиторію, яка і так все знає і розуміє. Коли я, наприклад, виступаю на «Эхе», то називаю це «стукати у відкриті двері»… На жаль, ми знаємо, до чого призводять і чим закінчуються авторитарні режими.

— Давайте повернемося до «Вікно в Париж». Це правда, що в 1995 році його хотіли номінувати на «Оскар»?

— Дійсно, була така історія. Французький продюсер Гі Селигман передав фільм американського прокатнику — представнику кінокомпанії Sony Pictures. Після успіху в США «Вікно в Париж» хотіли висунути на «Оскара». Але заявка повинна була виходити від російської сторони. Тоді прокатник написав листа голові Держкіно Армену Медведєву, який підтримав ініціативу американців. У мого фільму були великі шанси отримати головний приз у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Проте сталося непередбачене: змінився голова російського оскарівського комітету — цю посаду обійняв Андрій Кончаловський. Природно, що фільм його брата Микити Михалкова, відразу став пріоритетним… (У результаті «Стомлені сонцем» отримали «Оскара»).

— Юрій Борисович, вибачте, але не хотілося б заглиблюватися в тему непростих, як я розумію, взаємин двох метрів кіно. Тому запитаю вас ось про що: які сучасні російські фільми, на ваш погляд, можна вважати найбільш вдалими?

— Можливо, моя відповідь вас здивує, але я вважаю міцними, професійно зробленими такі фільми, як «Рух вгору», «Легенду № 17», «Час перших»…

— Чому здивує?

— Тому що я не сприймаю фільми, зняті на замовлення влади в цілях пропаганди… Є кінорежисери-автори, що володіють своїм стилем, мовою і позицією. Це Тарковський, Рязанов, Данелія, Тодоровський та багато інших. А є виконавці — ті, які «чого зволите». Безперечно, серед них є талановиті. І влада використовує їх талант у своїх інтересах. У всі епохи творчим людям або дозволяли висловлюватися — тоді держава була вільною і сильною, або ні — і тоді держава була слабкою. Мені здається, що сьогодні в нашій країні художнику не дозволяють відкрито висловлювати свою незалежну думку…

Названі мною фільми, повторюю, зроблені професійно, але на догоду пропаганді, культивує минулі видатні заслуги і перемоги СРСР. А де сьогоднішні перемоги? Який фільм можна зняти сьогодні про досягнення країни? Про тисячах кілометрів прокладених газопроводів?

— Ви вважаєте, що сьогодні в Росії взагалі немає справжніх авторських фільмів?

— Ну чому ж. Є, звичайно. Наприклад, режисер і сценарист Андрій Звягінцев, один з небагатьох визнаних в Європі, володіючи своїм виразним кіноязиком, знімає дуже гарне кіно… Вибачте, але, по-моєму, ця тема, яку ви порушили, дуже серйозна і велика, і мені не хотілося б торкатися її мимохідь.

— Добре. Що-небудь хочете сказати на прощання перед від’їздом з Росії?

— Я вважаю, що мені можуть тільки заздрити люди, які не в змозі звідси виїхати. І мені шкода тих, хто залишається. Незалежно від того, що мене чекає в майбутньому, я вже скоро вдихну повітря свободи. Як тут не згадати Лермонтова: «Прощай, немита Росія, Країна рабів, країна панів, І ви, мундири блакитні, / І ти, їм відданий народ».