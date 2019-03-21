Росстат: Рівень бідності в Росії майже не змінився

рівень бідності в Росії за підсумками 2018 року склав 12,9%, що незначно менше порівняно з 2017 роком, коли він становив 13,2%. За даними Росстату, в минулому році чисельність населення з доходами нижче прожиткового мінімуму досягла 18,9 млн осіб (роком раніше — 19,3 млн).

При цьому, зазначили у відомстві, показник рівня бідності носить яскравий сезонний характер, виходячи, а максимум у I кварталі року і знижуючись до мінімуму в IV кварталі через виплат премій в кінці року. Так, в IV кварталі 2018 року рівень бідності був 10%, а в I кварталі — 14,2%.

Зазначимо, що мінімальний рівень бідності в Росії був у 2012 році — 10,7%. Потім показник почав збільшуватися, досягнувши 13,3% у 2015-2016 роках. Після цього він став знижуватися, але вкрай незначними темпами.

Нагадаємо, в травневому указі 2018 року президента РФ було поставлено завдання знизити рівень бідності в країні до 2024 року вдвічі.