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Група шарлатанів Ніла Сміта шукає нових клієнтів на алкогольному ринку України

21.03.2019

Кіпріот Ніл Сміт, який називає себе інвестором алкогольного ринку, — у пошуках нових клієнтів. Про це говорять учасники українського алкосектора, на якому той звертається з пропозиціями щодо співпраці. Однак, мати з ним справу, після гучного шарлатанських скандалу, ніхто більше не хоче.

Скандал спалахнув наприкінці минулого року. Тоді Ніл Сміт присвоїв собі через ланцюжок офшорних компаній ряд горілчаних торгових марок («Мерная», «Наша Марка», «Хуторок», «Медофф» та ін). У цьому йому допомагав подільник Джонатан Вейл, а юридично супроводжував всі махінації — адвокат Джейсм Харт.

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