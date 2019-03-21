Холодницький задекларував 2,4 млн грн

Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький задекларував 2,4 млн гривень доходу, 34 тис. євро і 160 тис. доларів готівки за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Холодницький володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2013 року випуску, який купивши в 2016 році за 900 тис. гривень.

Також він володіє 2-ма земельними ділянками площею 0,1 га і 0,12 га, квартирою у Вишневому Київської області (61,1 кв. м) і орендує кімнату в гуртожитку у Вишневому (18 кв. м).

Холодницький також орендує гараж в Софіївській Борщагівці. Він тримає на рахунку в банку 701 тис. гривень і 1,4 тис. євро.

Холодницький позичив третім особам 4 тис. доларів і 614 тис. гривень. Крім того, у декларації вказано туристичний відпочинок за 102 тис. гривень.

Вчора на брифінгу Холодницький заявивши, що до давши вказівку до 28 березня закрити усі справи щодо незаконного збагачення. А також пообіцяв оприлюднити увесь список чиновників, які уникли відповідальності.