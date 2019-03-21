У Бразилії затримали екс-президента: названа причина

Темер арештований в рамках розслідування.

У Бразилії правоохоронці затримали колишнього президента країни Мішеля Темера в рамках розслідування справи про корупцію.

Темер арештований в рамках розслідування справи про зловживання владою та отриманні хабара при будівництві атомної електростанції Angra 3.

Поліція Бразилії відправила звіт у федеральний верховний суд країни, де містяться докази отримання президентом Бразилії Мішелем Темером хабарів від будівельної компанії Oderbrecht. У поліції заявили, що екс-глава країни причетний до корупції і відмивання грошей. Також правоохоронні органи просять почати розслідування відносно Темера.

Раніше Темер неодноразово заявляв, що не робив нічого протизаконного.

Як відомо, Мішел Тепер був президентом цієї південноамериканської країни з 2016 по 2018 роки, вступивши на посаду після імпічменту Ділми Русеф.