У Бразилії затримали екс-президента: названа причина

Темер арештований в рамках розслідування.
У Бразилії правоохоронці затримали колишнього президента країни Мішеля Темера в рамках розслідування справи про корупцію.
Темер арештований в рамках розслідування справи про зловживання владою та отриманні хабара при будівництві атомної електростанції Angra 3.
Поліція Бразилії відправила звіт у федеральний верховний суд країни, де містяться докази отримання президентом Бразилії Мішелем Темером хабарів від будівельної компанії Oderbrecht. У поліції заявили, що екс-глава країни причетний до корупції і відмивання грошей. Також правоохоронні органи просять почати розслідування відносно Темера.
Раніше Темер неодноразово заявляв, що не робив нічого протизаконного.
Як відомо, Мішел Тепер був президентом цієї південноамериканської країни з 2016 по 2018 роки, вступивши на посаду після імпічменту Ділми Русеф.