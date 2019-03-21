Мандрівник шукає напарника за $52 000 в рік

26-річний мільйонер Метью Лепрі з Сіднея відкрив вакансію особистого помічника. Той повинен допомагати австралійцю у веденні бізнесу і подорожувати разом з мільйонером.

Здобувач повинен розбиратися в комп’ютерах і у веденні соцмереж. Також йому необхідно бути організованим, амбітним і, головне, веселим.

Лепрі пропонує оклад від 52 тисяч доларів у рік плюс покриває всі витрати на медстраховку, дорожні витрати та проживання.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Австралієць заробляє 120 тисяч доларів на місяць завдяки чотирьом онлайн-магазинах і семінарів у різних країнах про те, як розбагатіти. За словами Лепрі, подорожі під час роботи дозволили йому жити ідеальним життям, і він хоче дати кому-небудь таку ж можливість.

«Навколо Світу. Україна» повідомляв про вакансії: круїзний мандрівник з окладом 2600 доларів в тиждень.

За матеріалами «Кореспондент»

Читайте також:

Вакансія року — директор по пригодам в Мексиці

Мексиканські курорти заплатять $120,000 того, хто погодиться на них відпочивати

Італійці запрошують іноземців попрацювати місцевими жителями