У ЗМІ з’явилася інформація про діагноз Порошенко

Чергова порція приватних листувань оточення Президента Петра Порошенка потрапила в ЗМІ.

На цей раз «злитий» діагноз, який поставили главі держави імовірно в державній лікарні «Феофанія», де Порошенко проходить обстеження.

З отриманої ЗМІ листування випливає, що на тлі стресових ситуацій у Президента суттєво погіршився стан здоров’я. Зокрема, прогресувати стала його давня хвороба – цукровий діабет. Лікар з Феофанії повідомляє, що підтвердилися «їхні застереження» і у Порошенка діагностована діабетична енцефалопатія.

«Зараз у мене в руках результати аналізів. Біохімія крові, МРТ і електроенцефалографія. І можу сказати, що всі наші застереження, на жаль, підтвердилися. Стресові ситуації позначилися і сьогодні я бачу прогрес хвороби.

Перше це кров. Вона дуже густа і подальша відмова від призначень поглибить кризу. Друга. Електроенцефалографія підтвердила підозри Марини Анатоліївни (імовірно дружина Порошенка – ред.) про наявність діабетичної енцефалопатії. МРТ показало те ж. Мова про неспецифічних дифузних органічних зміни дегенеративного та атрофічного характеру мозку.

Дуже прошу передати цю інформацію можна швидше. Я не виключаю необхідність обстеження пацієнта за кордоном. Чим швидше, тим краще», – повідомляє в аудіозапису абонент під псевдонімом «Лікар Феофанія».