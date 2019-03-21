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Зеленський розповів, на які вчинки пішов бі у питанні Криму і Донбасу

21.03.2019

Шоумен та кандидат у президенти Володимир Зеленський заявивши, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.

“Можна розглядати культурно-мовні особливості цих регіонів. А що стосується всього іншого – якби вони залишилися з вільною і незалежною Україною, то вже отримали б на порядок більше прав і свобод, ніж коли-небудь зможуть мати в РФ”, – сказав Зеленський.

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