Зеленський розповів, на які вчинки пішов бі у питанні Криму і Донбасу

Шоумен та кандидат у президенти Володимир Зеленський заявивши, що вважає прийнятними компроміси в питанні повернення окупованих Криму і Донбасу культурно-мовні особливості цих регіонів.

“Можна розглядати культурно-мовні особливості цих регіонів. А що стосується всього іншого – якби вони залишилися з вільною і незалежною Україною, то вже отримали б на порядок більше прав і свобод, ніж коли-небудь зможуть мати в РФ”, – сказав Зеленський.