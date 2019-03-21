Трамп відреагував на скандальні звинувачення Луценка

Президент США Дональд Трамп відреагував на статтю видання The Hill з інтерв’ю генпрокурора України Юрія Луценка.

У статті Луценко говорить про розслідуванні «української змови» на користь Хілларі Клінтон — конкурента Трампа на виборах в 2016 році.

У своєму твіті Трамп процитував журналіста видання The Hill.

«Джон Соломон: по мірі зникнення російського змови, з’являється український змова, щоб допомогти Клінтон», — написав Трамп в Twitter.

Сам кореспондент Джон Соломон представив свою статтю таким підписом:

«Намагалася України таємно допомогти Хілларі Клінтон виграти вибори 2016? Генеральний прокурор каже, що доказів достатньо, щоб почати розслідування».