Бойко та Порошенко лідирують за кількістю агітації на телебаченні

За два місяці (січень—лютий) виборчої кампанії на телеканалах у чотири рази зріс обсяг реклами кандидатів у президенти.

За даними дослідження руху «Чесно», за два місяці кампанії всі кандидати витратили понад 1 млрд грн. Лідерами за кількістю агітаційних роликів на ТБ є Юрій Бойко від об’єднання «Опозиційна платформа — За життя», чинній президент Петро Порошенко і керівник «Студії «Квартал 95» Володимир Зеленський.

«За день в ефірі виходять в середньому 60 рекламних роликів кандидатів. Для визначення цього показника ми розібрали п’ять найбільш рейтингових телеканалів (ТРК «Україна», «1+1», «Інтер», ICTV, «СТБ») і порахували середню кількість показів реклами з кандидатами в ефірі на добу», — йдеться в повідомленні. Так, реклама Юрія Бойка з’єднання являлася на екранах 2 695 разів. Рекламні блоки Порошенка показали 2 577 разів, а агітацію Зеленського — 1 610 разів.

На четвертому місці опинилася очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко — її блоки транслювали 1 263 разів. Серед ТОП-5 кандидатів, які найбільше витратили коштів на агітацію: Юлія Тимошенко — 79 млн грн, Петро Порошенко — 55 млн грн, Сергій Тарута (знявся з виборчий перегонів на користь Тимошенко) — 52 млн грн, кандидат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул — 51,7 млн грн, Юрій Бойко — 49,2 млн грн. Сумарно ці кандидати витратили 286,9 млн грн на агітацію.