Англійський суд вирішив призупинити спір Нафтогазу з Газпромом

Високий суд Англії та Уельсу призупинив провадження у справі про визнання і приведення до виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між Газпромом і НАК Нафтогаз України.

Про це в четвер, 21 березня, повідомила прес-служба Газпрому.

Зазначається, що рішення про зупинення розгляду було прийнято 15 березня. Воно стосувалося рішення Стокгольмського суду від 28 лютого 2018 року щодо справи про контракт на транзит газу.

«Судовий процес у Великобританії припинено до закінчення провадження в апеляційній інстанції суду округу Свеа (Швеція). Газпром продовжить захищати свої права», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня 2018 року Високий суд Англії та Уельсу прийняв наказ про арешт активів Газпрому на території Англії та Уельсу. Наказ був прийнятий на прохання Нафтогазу України в зв’язку з примусовим виконанням рішення Стокгольмського арбітражу з транзитним контрактом.

13 вересня 2018 року наказ був скасований під зобов’язання Газпрому не відчужувати акції Nord Stream AG до закінчення слухань в англійському суді у справі про визнання і приведення у виконання рішення Стокгольмського суду з транзитним контрактом.