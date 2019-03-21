Зеленський виглядає безпорадним, намагаючись обговорювати економічні питання, – Шустрова

Актор і кандидат у Президенти України Володимир Зеленський демонструє кричущу безграмотність” в економічних питаннях.

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналістка висловила espreso.tv Тетяна Шустрова.

“Спроби шоумена-кандидата Володимира Зеленського говорити на серйозні теми, наприклад, про економіку, кожного разу з шумом провалюються. У всякому разі, коли мова йде не про заготовках типу “інтерв’ю” або виведення у прямий ефір вечірнього ток-шоу”, – впевнена Шустрова.

За її словами, доводиться визнати, що в живому спілкуванні з експертами та представниками бізнесу Зеленський демонструє просто кричущу безграмотність в економічних питаннях. “Спочатку була помилка в підрахунку зарплат вчителям. Зеленський, обіцяючи педагогам 4 тис. доларів, переплутав 200 млн доларів і 20 млрд, яких у бюджеті під таку ініціативу просто немає. Помилився в 100 разів! Або ось з останнього, коли Зеленський міркував про ФОПах.

Тема болюча для багатьох громадян, і піднімати її треба. Але коли кандидат знову плутає цифри, заявляючи, що Фопи і далі будуть сплачувати 6% податку, в той час, як вони зараз платять 5% – це вже явний перебір. Що Володимир хотів цим сказати? Що підніме ставку на 1%? Навряд чи, адже на зустрічі він намагався всіляко задобрити бізнес. Або він просто знову помилився – сплутав Україну з Росією, де ставка Фопів дійсно 6%?” – запитала журналістка. Вона також висловила стурбованість у зв’язку з такою слабкою економічною готовністю Володимира Зеленського до керівництва державою.

“Все це не може не турбувати. Адже якщо людина виглядає настільки безпорадним у статусі кандидата, то можна уявити, які економічні рішення він буде приймати в якості президента. Сподіваюся, нам не доведеться відчути це на собі”, – резюмувала Тетяна Шустрова.