Зеленський розкрив свій найбільший страх: «Я такий чоловік…буду стояти до кінця»

Український шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів про свою родину, близьких до вирішення піти на вибори і те, що для нього головне в житті.

Шоумен підкреслив, що думка сім’ї для нього дуже важливо, заявив він в ефірі програми «В гостях у Гордона».

«Вони дуже бояться щодо мене, тому що вони глибоко розуміють, що я за людина. Вони розуміють, наскільки я гостро, вкрай радикально справедливий до всього … І я така людина, що буду до кінця стояти. Вони дуже переживають за це моє внутрішнє відчуття», — сказав Володимир Зеленський.

Також кандидат у президенти зазначив, що він «не хоче внутрішньо себе втратити».

«Зрозуміло, що у мене є гроші, є нерухомість, є бізнес… Але головне — хто ти. Я внутрішньо себе не хочу втратити. Я хочу, щоб мене поважали люди. Тому що це приємно. Це просто приємно на фізичному рівні. Я ніколи не піду ні на які умови, щоб втратити свої честь і гідність», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що кандидат на посаду глави держави Володимир Зеленський прийняв виклик, поставши перед усією Україною в образі президента Голобородько в серіалі «Слуга народу».

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Журналіст поставив запитання, чи знайомий Він з «лідером президентського рейтингу Володимиром Зеленським». «Як ви думаєте, чим зумовлений його високий рейтинг, який, за деякими оцінками, становить сьогодні близько 30%?» – поцікавився Гордон.

«Я думаю, що це така туга за новим політичним лідерам. Це такий візуальний образ, який він збудував у своїх кінофільмах, коли представив такого ідеалістичного персонажа, як президент Голобородько. Це одночасно, дозволю собі так сказати, ляпас нинішнього політикуму. Іноді заслужено, іноді немає», – сказав міністр.

«І тепер Володимиру, якщо йому призначено бути президентом, доведеться відповісти на цей виклик. Це теж дуже складна робота», – зазначив Аваков.

До речі, глава прес-служба «Національного корпусу» Роман Чернишов прояснив історію з візитом Петра Порошенка до «Азова».

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Висловити все в обличчя Порошенко азовцям при зустрічі заважала присяга і статут. Все-таки головнокомандувач — страшне трибунальное справу.

Нагадаємо, в Мережі з’явилося відео сутичок у Черкасах під час приїзду Порошенко.

Як повідомляв Hyser, Порошенко епічно втік з власного мітингу.

Також Hyser писав, що Гордон розкритикував потенційних виборців Порошенко.