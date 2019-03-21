Генпридурок Луценко давно не робить самостійних заяв — думка

В політсередовищі заговорили, що, мовляв, у Генпрокурора — чергове нетримання мови, ляпає що попало, не подумавши.

Нічого подібного! Луценко зробив продумане, узгоджене з Президентом Порошенко, заяву. Яке є одним з прикладів української «багатовекторності в міжнародній політиці». Її зазвичай пов’язують з Леонідом Кучмою, але насправді куди більше на автора багатовекторності претендує Віктор Медведчук часів глави АП Кучми, нинішній куратор Тато від Кремля.

Таку думку озвучив близько години тому політичний експерт Олександр Кочетков.

І сенс її в тому, що і РФ (фашистська держава, визнана Законом України від 20.02.18 країною-агресором), і Захід хвацько обіцяються взаємовиключні речі. А потім робляться руху то в одну, то в іншу сторону, щоб остаточно ні з ким не посваритися.

Суть в тому, що в процесі виборчої кампанії ПАП настільки перестарався зі своїми дутими «патріотичними» заявами і випадами в бік Кремля, що там це почало дратувати. І через Медведчука передали, що вони можуть підкинути розшифровки яких-небудь переговорів «патріота» Порошенко зовсім іншого змісту.

Таких переговорів достатньо: і віденський “договірняк”, і мінський змова, і ситуація по «зеленому коридору» в Іловайські, і за авантюри в керченській протоці — багато всього. Під вибори буде в самий раз.

Ось в АП і вирішено було зробити ворожий демарш проти американців, щоб дати сигнал Кремлю — мовляв, ми з вами і все за планом.

І це було доручено Юрію Луценку, який вільно інтерпретував свою давню розмову з послом США: Генпрокурору втрачати вже нічого.

Але це говорить тільки про одне: що гніву і компромату Кремля ПАП побоюється куди більше, ніж скандалу з США.

І ще одне: ретельніше треба, без халтури! Кому, як не колишньому міністру МВС пам’ятати, що якщо у США і виникають якісь, скажімо так, прохання щодо особливостей українського правосуддя, то озвучує їх ніяк не посол США, якому за посадою належить бути бездоганним, а спеціальна людина, з якого попиту ніякого, наприклад, неофіційний представник ФБР в Україні або хтось подібний.

І ці люди дорікають ЮВТ в проросійськості, а Зе в непрофесіоналізмі?!